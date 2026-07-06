La Casa del Dragón: ¿Qué es la Ladera (Tumbleton) que toma Ormund Hightower y por qué es clave en la guerra Targaryen? - HBO MAX

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque la tercera temporada de La Casa del Dragón al fin haya mostrado a Rhaenyra tomando posesión del Trono de Hierro, la reina aún debe afianzar su poder, con la guerra civil entre los Targaryen lejos de haber terminado. De hecho, el tercer episodio acaba con los Verdes haciéndose con un enclave estratégico cuya importancia los fans del libro ya conocen.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En los últimos compases del capítulo, Rhaenyra descubre que Ormund Hightower los ha engañado entregándoles a un niño que no es Daeron Targaryen y que, lejos de rendirse, como había aceptado hacer ante Daemon, ha tomado Ladera (Tumbleton, en inglés). Los Negros no pueden limitarse a contraatacar con sus dragones, ya que el ejército se ha entremezclado con la población civil y se arriesgan por tanto a asesinar a aquellos que deberían proteger.

El nombre del asentamiento de la Casa Footly se repite más de una vez a lo largo del episodio (una de ellas para revelar que la esposa de Hugh Martillo se encuentra refugiada allí), por lo que, incluso a aquellos que no hayan leído Fuego y Sangre les ha quedado claro que será el escenario de algún suceso importante.

En la novela de Martin, Ladera se trata de una próspera ciudad de mercaderes ubicada en el Dominio, a unas 60 leguas de Desembarco del Rey y su castillo está defendido por solo 40 soldados (lo que explicaría por qué ha sido conquistada con tanta facilidad). Es también un punto clave estratégicamente hablando, ya que es la última localidad entre los Hightower y Desembarco del Rey.

Es de esperar que los Negros respondan más pronto que tarde a la toma de Ladera y, si los sucesos se desarrollan como en el material original, ese lugar presenciará no una, sino dos grandes batallas. Sin entrar en demasiados 'spoilers', dichos enfrentamientos incluyen importantes muertes, impactantes traiciones y más de un dragón surcando el cielo.