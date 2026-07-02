Olivia Cooke revela cómo fue rodar la escena más incómoda de La Casa del Dragón: "Nunca va a ser divertido " - HBO MAX

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón no ha estado exenta de momentos incómodos y en sus primeros dos episodios la tercera temporada ya ha tenido alguno especialmente violento. Si en el primer capítulo algo que dio mucho de qué hablar fue el extraño beso que Aemond le da a su estupefacta madre, en el segundo, Alicent vuelve a ser víctima de los deseos de un hombre. Y si bien no fue una escena fácil de rodar, la actriz ha asegurado que se sintió muy apoyada por el equipo.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la entrega, Alicent se prepara para escapar de Desembarco del Rey antes de la llegada de Rhaenyra junto a su hija y su nieta. Es cuando está haciendo el equipaje rápidamente que lord Jasper Wylde la confronta. Si bien el hombre empieza acusándola de traición, sus insinuaciones enseguida toman otro cariz, recordando los encuentros sexuales de la reina viuda con Ser Criston Cole. Es entonces cuando Wylde trata de violarla, viéndose interrumpido por la llegada del Gran Maestre Orwyle.

Pese a que el hombre trata de recomponerse y acusa formalmente a Alicent de traición, el Gran Maestre no se deja engañar ni consiente en pasar por alto lo que ha visto, por lo que manda detener a Wylde y ayuda a la reina.

"Mira, no es un día estupendo", explicó Cooke en declaraciones a CBR, durante una mesa redonda en la que le preguntaron sobre su experiencia rodando esa escena en particular. "Nunca va a ser divertido, y tampoco es cómodo. Pero cuando leí esa escena, me aseguraron que habría una coordinadora de intimidad. Vanessa [Coffey], que es brillante, lleva con nosotros desde el principio, y Clare [Kilner] era la directora. Así que me sentí apoyada", señaló.

LA ACTRIZ DE ALICENT REVELA CÓMO AFRONTÓ LA ESCENA

Aparte de remarcar el papel que jugaron Coffey y Kilner a la hora de sentirse segura en el set, la intérprete reveló que algo que también le había ayudado a afrontar la escena era mirarla desde otra perspectiva. "No me apetece especialmente estar en ese estado mental, y creo que me ayudó mucho tratarlo como si fuera una escena de lucha, a pesar de cómo está rodada", expresó.

Aunque La Casa del Dragón tiene muchas menos escenas de violencia sexual que Juego de Tronos, el spin-off ha mostrado alguna que otra y hay algunos fans que han expresado su malestar al respecto. Así, hay quien opina que la escena del segundo episodio era totalmente innecesaria y que el personaje de Cooke ha enfrentado demasiadas situaciones similares.

are we just supposed to ignore the part where alicent’s character is repeatedly facing every kind of sexual harassment/objectfication from majority male characters because ‘that’s how it was back in the days’ like no this is VERY MUCH a disturbing fantasy of ryan and hess 🫩 pic.twitter.com/VlqmaBvLaJ — nora ⭑ (@rvgsdelight) June 29, 2026

literally no reason for the alicent jasper SA scene. really disappointed in ryan and sara #hotd #houseofthedragon — sha alicent explainer (@elumaxluv) June 29, 2026

"¿Se supone que tenemos que ignorar el hecho de que el personaje de Alicent se enfrenta una y otra vez a todo tipo de acoso sexual y cosificación por parte de personajes en su mayoría masculinos porque 'así eran las cosas en aquella época'? No, esto es, SIN DUDA, una fantasía MUY inquietante de Ryan [Condal] y [Sara] Hess", se quejó un usuario en X, antes Twitter. "No hay absolutamente ninguna razón para la escena", rezaba otra publicación, subrayando la decepción con los guionistas.