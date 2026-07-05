¿A Qué Hora Se Estrena La Casa Del Dragón 3X03 En HBO Max? - HBO MAX

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

La tercera temporada de La Casa del Dragón continúa su andadura con el estreno de su tercer episodio. La lucha por el Trono de Hierro continúa con Los Negros liderados por Rhaenyra tomando una clara ventaja frente a los Verdes. Eso sí, en Poniente, y con dragones de por medio, la victoria nunca está asegurada. Con las espadas en todo lo alto muchos se preguntan... ¿a qué hora se estrena La Casa del Dragón 3x03 en HBO Max?

Tras la desolación de Rhaenyra (Emma D'Arcy) por la trágica pérdida de otro de sus hijos, Daemon la ayuda a seguir adelante y los Negros logran tomar Desembarco del Rey. El tercer episodio abordará las dificultades de la reina para gobernar una ciudad sumida en el caos y la extrema pobreza y, también, las consecuencias de la ejecución que tuvo lugar al final del anterior capítulo y cómo esto afectará a su relación con Alicent (Olivia Cooke).

Al igual que sus predecesoras, la tercera temporada de La Casa del Dragón estrena sus episodios semanalmente, quedando así su calendario de lanzamiento:

- Capítulo 1: 22 de junio

- Capítulo 2: 29 de junio

- Capítulo 3: 6 de julio

- Capítulo 4: 13 de julio

- Capítulo 5: 20 de julio

- Capítulo 6: 27 de julio

- Capítulo 7: 3 de agosto

- Capítulo 8: 10 de agosto

En cuanto al horario de estreno, el 3x03 de La Casa del Dragón estará disponible en HBO Max a las 18:00 horas del domingo 5 de julio en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles) lo que supone las 21:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Así, en España, la serie estará disponible en HBO Max a las 3:00 horas de la madrugada lunes 6 de julio, a las dos de la madrugada en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL 3X03 DE LA CASA DEL DRAGÓN EN AMÉRICA LATINA?

Así, aquellos que residan en México podrán disfrutar de la nueva temporada de la ficción ambientada 200 años de los eventos relatados en Juego de tronos a las 19:00 horas del domingo 5 de julio, según el huso horario de la Zona Central. También a las siete de la tarde, La Casa del Dragón estrenará la tercera entrega de esta termporada para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 20:00 horas del domingo será cuando el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Steve Toussaint o Rhys Ifans arranque para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el tercer episodio de la nueva temporada de la ficción de HBO Max basada en las novelas de George R.R. Martin estará disponible a las 21:00 horas domingo.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver el 3x03 de La Casa del Dragón a partir de las 22:00 horas del domingo.