Las estrellas de La Casa del Dragón analizan la brutal muerte de ((SPOILER)): "Marca un punto de inflexión" - HBO MAX

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque el segundo episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón ha dejado varios momentos memorables, uno de los más comentados ha sido sin duda la muerte de uno de los personajes originales, así como su inevitable repercusión en la relación de Rhaenyra y Alicent. Emma D'Arcy y Olivia Cooke han analizado la escena, compartiendo sus pensamientos al respecto.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Después de que Daemon le recuerde por qué debe ocupar el Trono de Hierro, haciéndole dejar su luto por Jace y conquistar Desembarco del Rey como tenían planeado, Rhaenyra se encuentra cara a cara con una importante figura de su infancia. Si bien la Targaryen pretendía iniciar su reinado acabando con Aegon, el usurpador, al no encontrar a este en la Fortaleza Roja, Daemon le ofrece otra cabeza (literalmente).

Rhaenyra se queda petrificada al ver a Otto Hightower ante ella, un prisionero al que Larys Strong había dejado como "regalo". Daemon le dice que debe ejecutar ella misma al traidor para mostrar su poder y la líder de los Negros duda, pero acaba decapitando al hombre (aunque para ello son necesarios dos golpes). "Es un momento realmente complejo para Rhaenyra, y creo que, de hecho, marca una especie de punto de inflexión", ha expresado D'Arcy en una entrevista concedida a ScreenRant, reflexionando sobre la escena.

"Es la primera vez que la vemos matar con sus propias manos. Y Otto es el mejor amigo de su padre", señaló D'Arcy, argumentando que, al perder "a un progenitor, es inevitable que surjan figuras sustitutivas" y Otto fue eso para su personaje. "Por eso es una prueba realmente dura. El obstáculo constante para Rhaenyra ha sido intentar hacerse un hueco como reina gobernante. Y creo que, en cierto modo, esa decapitación supone proclamarse rey", declaró.

Hablando del reto de interpretar ese momento decisivo, D'Arcy remarcó que quería que fuese "increíblemente difícil" y que su personaje se sintiera "al descubierto". "Creo que la niña que hay en ella quedó al descubierto ante la mirada de Otto. Es difícil mantener tu madurez cuando te observa alguien que te ha visto crecer a lo largo de toda tu vida. Y creo que ahí es donde reside todo el interés de una familia política cuyas relaciones interpersonales están tan entrelazadas con la ambición política", opinó.

¿CÓMO AFECTARÁ A LA RELACIÓN DE RHAENYRA Y ALICENT?

Poco después de la ejecución, Alicent y Helaena, que habían tratado de huir, son conducidas a la sala del trono y se encuentran ante la macabra escena. "Le resulta muy desconcertante ver a su padre tirado en el suelo", expuso Cooke, refiriéndose al momento en el que su personaje ve el cadáver de Otto.

"No está segura de si ha sido la propia Rhaenyra quien lo ha mantenido prisionero solo para montar este gran espectáculo político ante el público. Está, por así decirlo, que arde de rabia. Siente que la han traicionado otra vez. Y creo que, al final del episodio 2, es como si, bueno, todo estuviera en el aire. Pero sí, es muy impactante", explicó la actriz.

La reina viuda probablemente no había visto a su padre en un largo tiempo, desde que fuera despedido como Mano de Aegon y se dispusiera a abandonar la Fortaleza Roja. Es imposible que, a estas alturas, Alicent imagine que no llegó a irse, sino que fue apresado por Larys Strong, que pretendía usarlo como peón en cualquier escenario que surgiera y resulta lógico que piense que Rhaenyra lo orquestó todo a sus espaldas.

"Creo que se siente tremendamente traicionada y como si se hubiera visto envuelta en las intrigas de otra persona más. Da la sensación de que todo ha sido en vano y de que ahora está en una situación peor que la inicial", reflexionó Cooke en declaraciones a TheWrap.

"No sé cómo esa relación puede seguir adelante a partir de ahí, en ese momento. Es una traición enorme", añadió la intérprete, poniendo de manifiesto lo que las miradas de Rhaenyra y Alicent ya transmitían al final del episodio, que la distancia entre las antaño mejores amigas cada vez es más insalvable. Si Rhaenyra ya se había sentido descubierta ante la mirada de Otto, vuelve a sentirse desnuda ante la de Alicent quien, según D'Arcy, "ve más allá de cualquier artificio o coraza que pueda haberse construido".

"Básicamente, nadie se lo está pasando bien, pero hay nuevos personajes fantásticos y dinámicas diferentes con los personajes originales que vemos por primera vez", sentenció Cooke, asegurando que la temporada es "espectacular".