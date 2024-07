La Casa del Dragón: Ewan Mitchel explica los traumas de Aemond Targaryen

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Fuego y sangre de George R.R. Martin dio el salto a la pequeña pantalla con La casa del dragón, que ha regresado recientemente con su temporada 2, continuando la historia de la casa Targaryen a medida que se acerca más a una guerra total. El príncipe Aemond (Ewan Mitchel) jugó un papel crucial en el inicio de este conflicto con el asesinato de Lucerys (Elliot Grihault) en el final de la temporada 1, y la temporada 2 está indagando en las vulnerabilidades del personaje.

En una entrevista con Variety, Mitchell habló sobre la nueva versión de Aemond que los espectadores están viendo hasta ahora en la temporada 2. Según el actor, algunos de los problemas de Aemond que se han explorado en los primeros tres episodios de la segunda temporada surgen de su complicada relación con su madre, Alicent (Olivia Cooke).

De vuelta en Desembarco del Rey, Aegon pasa una noche de borrachera con sus amigos de la Guardia Real y se topa con su hermano Aemond, que está desnudo, abrazado a una prostituta. "Necesita un poco de amor. Es un chico destrozado, necesita que alguien lo arregle. La temporada 1 estaba llena de personajes grises, moralmente comprometidos. Quería mostrar un personaje que, en esos tres episodios, ese momento de su vida era completamente oscuridad", dijo.

"Alguien me preguntó el otro día si pensaba que Aemond tenía problemas con su madre o no, y no sé si tenía problemas con su madre o simplemente quería que su madre lo amara un poco más. Al crecer, nunca sintió realmente ese amor incondicional. Tuvo que buscar sustitutos en otra parte. En cierto modo lo encontró en su dragón, Vhagar, y también lo encontró con la prostituta. Pero es cuestionable si es suficiente o no, si es un sustituto lo suficientemente digno", agregó.

En los últimos episodios de la temporada 1, Aemond claramente se convierte en un villano. Con los problemas derivados de la pérdida de su ojo cuando era niño, Aemond demuestra ser cruel y vengativo. El asesinato de Lucerys, a pesar de que aparentemente no fue del todo intencional, sin duda lo consolida como una figura desagradable en el extenso elenco de personajes.

Sin embargo, los primeros tres episodios de la temporada 2 le dan más profundidad a Aemond y resaltan sus defectos e inseguridades. Sacar a relucir la humanidad de Aemond y agregarle más dimensiones refleja algo que Juego de tronos también hizo con personajes como Sandor Clegane (Rory McCann) y Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau).

Es demasiado pronto para decir si Aemond continuará por esa línea, pero los primeros tres episodios de la temporada 2 ya le han dado más profundidad al personaje de Mitchell. Incluso aunque Aemond nunca se redima o si continúa con sus comportamientos violentos, ver al personaje vulnerable y herido lo hace aún más atractivo.