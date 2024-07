MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Sin llegar al nivel de Juego de tronos, La Casa del Dragón no escatima en secuencias de violencia o en escenas de sexo y desnudos. Así, el tercer capítulo de la segunda temporada de la precuela ha sorprendido con una atrevida secuencia protagonizada por Aemond Targaryen (Ewan Mitchell).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio anterior, Aemond aparece compartiendo cama con una mujer del burdel (Michelle Bonnard) con la que había perdido su virginidad. Tumbado desnudo sobre sus piernas, Aemond se sincera con ella sobre el atentado contra su vida de Daemon (Matt Smith) y el lamentable asesinato de Luke (Elliott Grihault), y ella le consuela.

En el capítulo 2x03, Aegon (Tom Glynn-Carney) tiene la idea de llevar a uno de los escuderos vírgenes de su nueva Guardia Real a la misma señora para que pierda la virginidad. Aegon, borracho, irrumpe en una de las estancias del local donde sorprende a su hermano desnudo en brazos de la mujer. "¡Aemond, el feroz! Has llegado tan lejos y aun así sigues acostándote con la primera. ¡Qué cosa tan dulce!", dice Aegon.

Aegon luego se vuelve hacia su séquito y bromea. "Incluso ahora, mi hermano no probará otra. Mala suerte para tu escudero". Aemond entonces se levanta, con gesto muy serio y completamente desnudo, asegura que el joven es bienvenido. "Una prostituta es tan buena como cualquier otra", sentencia.

Al principio, Aemond se avergüenza cuando Aegon se topa con él con la señora, pero finalmente decide plantar cara a su hermano y rey y mostrar desprecio por la que hasta ahora era su confidente. Esta decisión puede parecer algo banal... pero en un personaje con la inestabilidad emocional y peligrosidad del príncipe Targaryen resulta extremadamente importante. Al hacerlo, Aemond también rompe la única conexión emocional que tiene con alguien, al referirse a la mujer como una prostituta más, y su crueldad ahora puede salir a relucir aún más.

LA ESCENA, EXPLICADA POR EWAN MITCHELL

En una entrevista con Vulture, Ewan Mitchell ha analizado la secuencia. "Aegon pilla a Aemond en un punto vulnerable. Al leer el guion por primera vez y ver esas escenas del burdel en los episodios 2 y 3, vi una brillante oportunidad de ofrecer una rara visión de su vulnerabilidad. Solo le ves con sus oscuros trajes de Targaryen, por lo que verlo en ese mundo (no solo eso, sino humillado por su hermano) es bastante impactante", declaró.

Además, el actor comparó la personalidad de Aemond con la del personaje de Robert De Niro en Heat. "Me encanta esa frase de Heat de Michael Mann, cuando el personaje de Robert De Niro dice: 'No te apegues a nada que no estés dispuesto a dejar en 30 segundos si sientes el calor a la vuelta de la esquina'. Ese es el código que utiliza su personaje para poder maniobrar por este mundo sin que Al Pacino le pille", explicó.

"Aemond tiene un código similar que evita que le hagan daño como cuando era niño. Es por eso que puede abandonar a la señora en esa escena. Es humillado por su hermano y todo su séquito y es como si ese interruptor se activara. La señora ya no existe. ¿Toda esta gente frente a él? No significan nada. Él se pone de pie, es dueño de todo. 'Sí, soy a prueba de balas. Cualquier cosa que digas, no funcionará'", comentó sobre la reacción de su personaje.

El intérprete también confesó qué reacción esperaba por parte del público ante su desnudo total. "Escenas como esta comienzan con una conversación sobre hasta dónde estás dispuesto a llegar. No fue una elección que tomamos a la ligera. Pero lo cierto es que Aemond sorprende al público. La debilidad no forma parte del vocabulario de Aemond", dijo.