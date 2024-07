Los poderes de Alys Rivers, la Reina Bruja de La Casa del Dragón

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Gayle Rankin se ha unido a La casa del dragón en su segunda temporada como Alys Rivers. Un oscuro personaje que continúa la gran tradición de misteriosas mujeres mágicas en el universo de Juego de Tronos, como la Sacerdotisa Roja Melisandre (Carice van Houten) y la bruja del bosque Maggy la Rana (Jodhi May). No en vano Alys pasó a la historia de Poniente, según los libros de George R.R. Martin, como la Reina Bruja.

"Estoy realmente obsesionada con el poder pagano. Soy una mujer celta. Lo tengo en mi sangre. Solo quiero montar a caballo, pero tal vez termine montando un dragón. Premio de consolación", declaro con cierta ironía en una entrevista a Entertainment Weekly en la que ha dado algunas claves sobre su personaje.

La presentacón de Alys tiene lugar cuando el antaño príncipe y ahora rey consorte Daemon Targaryen (Matt Smith) llega a Harrenhal, donde ve por primera vez a la mujer en el episodio 3 de la temporada 2. Se dice que el colosal y ruinoso castillo, el más grande de las Tierras de los Ríos, está embrujado desde que el dragón de Aegon el Conquistador, Balerion, quemó todo y a todos en su interior hace mucho tiempo.

Es más, en cuanto Daemon pone un pie en el lugar, comienza a escuchar voces extrañas y a tener visiones. Alys aparece al final de una de ellas frente al Targaryen y dice siniestramente: "Morirás en este lugar".

"En La casa del dragón tenemos dragones, obviamente, pero ella es el primer punto de entrada a ese mundo de magia", dice Rankin sobre el personaje, apodado la Bruja de Harrenhal. "Eso me emocionó. Definitivamente llevaba esa energía conmigo", dijo sobre este mote.

Nadie sabe exactamente la verdadera edad de Alys. Algunos dicen que es hija bastarda del fallecido Lyonel Strong (Gavin Spokes), lo que la convertiría en media hermana de Larys (Matthew Needham). Otros dicen que es una bruja del bosque que "se bañó en la sangre de vírgenes para preservar su juventud". Sin embargo, existe un amplio consenso en que ella ha sido nodriza de niños en Harrenhal a lo largo de los años y que también tiene visiones proféticas.

"No estoy totalmente segura de lo que puedo compartir, pero también me intrigó y entusiasmó lo abierto que era el personaje", afirma Rankin. "Realmente me encanta el desafío de interpretar a una mujer mientras algunas personas dicen esto y otras dicen lo otro. Siempre me fascinan y me atraen los personajes femeninos que son sacudidos por la sociedad y la cultura. Realmente intenté hacerla mía y conectarla con la realidad, porque puedes estereotipar a alguien que es un sanador, un hechicero, una bruja o cualquiera de los anteriores", añadió.

PUEDE VER EL FUTURO

La actriz trabajó con el cocreador de la serie Ryan Condal y sus directores, como Geeta Patel y Clare Kilner, para descubrir qué quiere Alys en la historia. Martin escribió intencionalmente el personaje para que fuera enigmático. "Básicamente, esta persona puede predecir el futuro", expone.

"Es alguien que tiene todo este poder, que ha estado viva potencialmente durante 400 años. ¿Cómo podemos convertirla en una persona con un corazón palpitante y deseos y anhelos? Espero que eso se sienta dentro de nuestra exploración con ella. Han hecho un trabajo maravilloso al brindarles a estos personajes, especialmente a los personajes femeninos, una experiencia de 360 grados, lo cual no siempre es el caso, en lugar de estas historias realmente patriarcales", reivindicó.

Aunque Alys solo aparece brevemente en el episodio 3, sin duda será una presencia recurrente en esta segunda temporada. Ella tendrá una gran influencia sobre Daemon, obligando al orgulloso príncipe Targaryen a enfrentarse a los demonios de su pasado.

"Ella tendrá mucho poder para los hombres dentro de esta historia, especialmente para Daemon, lo cual creo que es un avance realmente interesante. Lo interesante es, ¿qué quiere Alys de Daemon y viceversa? ¿Qué están aprendiendo el uno del otro? Claramente hay una coincidencia aquí", expuso.