La casa del dragón: ¿Qué es el té de la luna y para qué sirve?

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

El episodio 2x04 de La casa del dragón ha hecho referencia de nuevo al te de la luna, es un tipo de infusión de hierbas usado en los Siete Reinos para prevenir o interrumpir embarazos. Y de nuevo, como ya ocurriera en otra ocasón en la primera temporada, es Alicent Hightower, la actual reina madre de Poniente, el nombre que aparece relacionado con el té de la luna.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Pero si bien en la primera temporada Alicent mandaba a los maestres peprarar el té de la luna para intentar ocultar los frutos de la crímenes de su hijo Aegon, haciéndo que una joven a la que violó quede embarazada, ahora es ella misma quien toma la infusión. Lo hace, presuntamente, para no tener un hijo de su amante secreto Ser Criston Cole.

Hay que recodar que, según relata George R.R. Martin en sus novelas, esta sustancia generalmente por los maestres, mujeres sabias y brujas de los bosques con la flor del tanaceto, menta, ajenjo, una cucharada de miel y una gota de menta poleo.

Y en esta ocasión, es el gran maestre Orwyle, miembro del Consejo Privado de los Verdes al servicio del rey Aegon II, quien le facilita el brevaje a la reina. "Aquí está como pedistéis. Lo he preparado yo mismo con sumo cuidado", le dice el maestre. "Gracias se lo haré llegar a la muchacha de forma discreta", responde Alicent.

"Avisadme si la destinataria necesita algún otro remedio. El té de la luna suele causar malestar", advierte Orwyle, que por su rostro de preocupación sospecha que no puede existir tal muchacha. "La vigilaré de cerca", zanja Alicent que luego, en soledad y con la mano en su vientre, toma de un par de desagradables tragos la infusión.

LARYS STRONG, SIEMPRE AL ACECHO

Pero el trago más amargo para la reina llega después, cuando ya habiendo tomado el té de la luna, el ladino Larys Strong, alertado por la ausencia de Alicent en el consejo privado del rey, aparece en sus aposentos y ve el recipiente encima de la mesa. Esto unido al olor y el mal aspecto y dolores que presenta el personaje de Olivia Cooke, despiertan todas sus sospechas a pesar de que la Hightower culpa de su indisposición al "capricho" de probar una "empanada de lamprea" que osó tomar en la cena.

"Ah, debió ser un capricho delicioso. Es un pecado negar nuestros apetitos, son lo que nos hace sentirnos vivos a los mortales", dice el ladino Strong tras mirar el recipiente de la infusión y volver su lasciva mirada hacia Alicent que traga, literalmente, saliva.

La reina madre ya tuvo un pasaje relacionado con el té de la luna en la primera temporada de la serie, cuando le dio la infusión a Dyana, una joven sirvienta violada por Aegon y Alicent se entera.

RHAENYRA TAMBIÉN LO TOMÓ

En el cuarto capítulo de aquella primera temporada, también se hizo mención al té de la luna. En aquella ocasión era la joven Rhaenyra la que acaba en un burdel con su tío Daemon. Ambos se besan... pero Daemon se marcha antes tener relaciones con ella. Rhaenyra vuelve la Fortaleza Roja y se acuesta con el caballero Criston Cole, perdiendo así su virginidad. Cuando los rumores sobre el encuentro de Rhaenyra y Daemon comienzan a esparcirse, Viserys toma una decisión y el Gran Maestre Mellos le lleva el té de la luna a Rhaenyra.

"Lo he preparado con sumo cuidado. Si no se hace correctamente resultaría ineficaz o podría tener desagradables consecuencias", afirma. Rhaenyra se queda algo preocupada y le pregunta por el contenido de la botella. "Un té, princesa, de parte del rey, para evitaros cualquier consecuencia no deseada", contesta.

Asimismo, el té de luna también se menciona en varias ocasiones en Juego de tronos, cuando Jon Snow se niega a acostarse con Ygritte para no incumplir sus votos y dejarle un bastardo. Cuando se lo comenta a Tormund, él le dice que si, ella no quisiera quedarse embarazada, podría recurrir a las brujas del bosque para que le preparen el té de luna.