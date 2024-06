MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Aunque el universo Juego de Tronos se ha caracterizado siempre tanto por su sádica violencia como por sus múltiples escenas de sexo y desnudos, La Casa del Dragón hasta ahora no ha alcanzado los niveles de su predecesora a este respecto. Sin embargo, en la segunda temporada sí que rodaron una secuencia bastante explícita que al final no ha pasado el corte en la sala de edición.

Así lo ha desvelado Olivia Cooke, la actriz que da vida a la reina Alicent Hightower y que era la protagonista de dicha escena. "Era jodidamente caótica. No era bonito y fue muy divertido hacerla", cuenta en una entrevista concedida a la revista Elle. La intérprete incluso define aquella secuencia como una "animalada" y como "carnal".

A su vez, Cooke explica por qué los espectadores de La Casa del Dragón no podrán verla. "Creo que [el showrunner] Ryan Condal dijo que no estábamos aprendiendo nada sobre los personajes, con lo cual no estoy del todo de acuerdo", sugiere, revelando que en su opinión sí que se ofrecía más información sobre Alicent. "Pero está bien. Es su serie", sentencia, dejando claro que no guarda ningún rencor.

La actriz incluso bromea con que esa escena pueda aparecer en los típicos montajes de tomas falsas. Y es que Cooke se ha mostrado muy a favor del enfoque que se le da al sexo en La Casa del Dragón. "Pensé que habría mucho más, por eso me siento aliviada de que cuando lo usan conmigo, se muestra a Alicent siendo complacida, lo cual es genial y no da la sensación de ser gratuito", expone.

"Se siente como si estuviéramos contando una historia", sentencia la intérprete. Por ahora, en el primer episodio de la segunda temporada apenas han aparecido dos muy breves escenas de sexo en las que Alicent está intimando con Ser Criston Cole, el caballero al que da vida el actor Fabien Frankel.

Aunque la escena mencionada por Cooke no vaya a aparecer en toda la temporada, es probable que la serie sí incluya nuevas secuencias de carácter sexual en sus próximos episodios. El segundo capítulo de la segunda temporada de La Casa del Dragón se estrena en Max el lunes 24 de junio en España, la noche del domingo 23 en América Latina.