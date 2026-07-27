La casa del Dragón 3x06 mata a uno de los personajes más odiados de la serie - HBO MAX

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Igual que ocurriera en Juego de Tronos, los seguidores de La casa del dragón también tienen sus personajes favoritos... y odiados. Entre los segundos se encuentran nombres tan recordados como Joffrey Baratheon, Ramsay Bolton o Tywin Lannister. Y como ellos, una de las figuras más despreciadas de La Casa del Dragón ha encontardo un destino que, a buen seguro, ha hecho esbozar una sonrisa a más de un fan.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El sexto episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón recrea la emboscada conocida como El baile de los carniceros, relatada por George R.R. Martin en su libro Fuego y sangre en la que Ser Criston Cole, el llamado "Hacedor de Reyes", muere junto al resto de sus hombres.

Antes de detallar su fallecimiento, hay que puntalizar que su final no sorprende a nadie, ya que el personaje encarnado por Fabien Frankel llevaba tiempo caminando hacia lo inevitable, buscando una muerte gloriosa en batalla. Pero en el capítulo titulado Faceless Men, la serie recoge el espíritu de lo narrado en Fuego y Sangre para regalar a los fans una set piece brutal donde la emboscada al sur del Ojo de Dioses deja de ser épica para convertirse en una pura carnicería.

El capítulo arranca mostrando las devastadoras consecuencias de la campaña de Ormund Hightower, con el ejército de Los Verdes de Cole adentrándose en territorio enemigo para descubrir un campamento militar desolado, lleno de cuerpos de enemigos, guerreros de las Tierras de los Ríos, masacrados. Es el preludio del Baile de los carniceros, una emboscada cuidadosamente orquestada por las fuerzas de Los negros.

Antes de que las flechas empiecen a volar, el episodio se detiene en el propio Criston y, en sus palabras y sus actos el antiguo Lord Comandante de la Guardia Real, refrenda que busca más un sentido último para su vida, una épica muerte en batalla que se recuerde en las canciones, que una victoria militar real.

Cuando la emboscada se desata, se descubre que entre los muertos se ocultaban muchos soldados enemigos y después las tropas verdes quedan rodeadas por las fuerzas de los Negros, incluyendo los temibles y curtidos Lobos de Invierno de Invernalia, la serie recrea el momento clave de los libros: el intento de Cole de reconducir la masacre hacia un duelo "honorable".

Igual que en Fuego y Sangre, Criston propone combatir personalmente contra los líderes enemigos para negociar un acuerdo o asegurarse una muerte digna, pero la respuesta que obtiene es una negativa tan contundente como silenciosa: nadie le concede esa épica que tanto ansía.

¿QUIÉN ES LA ARQUERA QUE MATA A CRISTON COLE?

Su final llega entonces desde la distancia, sin fanfarrias ni un emocionante duelo cuerpo a cuerpo. Una arquera -identificada como una variante de Alysanne Blackwood, 'Aly la Negra'- le dispara la primera flecha que le atraviesa el torso en mitad del discurso, seguida por otra dos que rematan a Criston, una de ellas le perfora incluso el rostro, antes de que pueda dar un solo paso hacia el duelo que pretende.

La imagen de su cuerpo cayendo entre el barro y la sangre en mitad del Baile de los carniceros, abatido por proyectiles lejanos, remite directamente a la descripción de Fuego y sangre, donde también es alcanzado por tres flechas y se le niega cualquier canción heroica sobre su muerte.

Así, uno de los hombres que encendió la Danza de los Dragones, que traicionó juramentos y abrazó el fanatismo, termina reducido a carne de carnicería en una batalla cuyo nombre ya evoca la brutalidad, sin honor ni gloria, más cercano a la caída de figuras tan odiadas como Ramsay Bolton o Joffrey Baratheon de Juego de tronos que al final heroico de un caballero.

La Casa del Dragón se despide así de un personaje que en la primera temporada se presentó como un caballero humilde y valeroso, pero que con el paso de los años se convirtió en símbolo de hipocresía, doble moral, violencia gratuita y despecho personal. Y es que, después de su noche de pasión con la joven Rhaenyra, muchos fans leen su comportamiento como el de un "mal ex" que, incapaz de gestionar un rechazo amoroso, convierte esa herida en odio y venganza a gran escala.

Además, la muerte de Criston Cole en el Baile de los carniceros marca un punto de inflexión en la propia guerra y en la trayectoria de los verdes. Su caída supone el momento de máxima fortuna para Rhaenyra y sus aliados, pero también abre la puerta al enfrentamiento más esperado: el de Aemond Targaryen y Vhagar contra Daemond Targaryen y Caraxes. La espiral de violencia y sangre de la Danza de Dragones todavía se tiene que cobrar muchas muertes.