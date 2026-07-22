Las cosas empeoran para Rhaenyra en el tráiler del 3x06 de La Casa del Dragón - HBO MAX

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

La Casa del Dragón sigue subiendo su apuesta belicista en su tercera temporada. Después de un quinto capítulo en el que Rhaenyra se enfrentó a numerosos problemas y visicitudes, HBO Max ha lanzado un épico tráiler del sexto episodio, que insinúa que las cosas para la Targaryen van a ir a peor.

El avance arranca con Aegon II (Tom Glynn-Carney) contemplando su anillo en la mano y sentado en un bosque, mientras dos hombres entierran un cadáver.

"Tenemos una clara ventaja", advierte en una escena posterior Ormund Hightower (James Norton). "La estamos exponiendo como una persona débil e incapaz de gobernar", prosigue el ahora líder de la Casa Hightower. Acto seguido, entra en escena Rhaenyra (Emma D'Arcy), visiblemente afectada por todo lo que está sucediendo a su alrededor.

"Debemos hacer lo que tendríamos que haber hecho al principio: acabar con los villanos", le dice Daemon (Matt Smith), aunque Lord Corlys (Steve Toussaint) le pide que espere un poco.

"¿A qué precio?", pregunta iracundo el Targaryen. Después, otra secuencia muestra a Aemond (Ewan Mitchell) observando fija y perturbadoramente a su madre, Alicent (Olivia Cooke), con una plácida sonrisa.

Las imágenes también muestran a Aemond al acecho, preparándose para atacar, mientras el caos parece presentarse ante Rhaenyra en la sala del Trono de Hierro, con una muchedumbre tras de sí. "El cazador paciente consigue la presa", afirma entonces el sobrino de Otto Hightower, quien pretende arrebatarle el poder a la Targaryen.