El caballero de los Siete Reinos corrige el gran error de Juego de Tronos con los Caminantes Blancos

Ya está disponible en HBO Max la temporada completa de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de Tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y casi un siglo después de La Casa del Dragón. En su sexto y último episodio, la ficción rescata un término clave del universo literario de George R. R. Martin para corregir una de las decisiones más discutidas de sus adaptaciones televisivas: el nombre de los Caminantes Blancos.

La mención se produce en una escena entre Ser Duncan el Alto y Lyonel Baratheon al inicio del 1x06, cuando ambos están recostados en un árbol, agotados y heridos tras el Juicio de los Siete. Mientras un maestre atiende las heridas de Dunk y advierte de la gravedad de su estado, Lyonel responde con una expresión que puede parecer una simple exclamación, pero que en realidad es un guiño directo al material literario.

"¡Oh, que los Otros me castren!", reza la frase traducida al castellano. Ese "los Otros" remite de forma inequívoca a la nomenclatura empleada por Martin para las criaturas legendarias del Norte y mayor amenaza sobrenatural de Poniente. En las novelas de Canción de hielo y fuego, la forma más habitual de nombrarlos es los Otros, mientras que Caminantes Blancos aparece de manera mucho más esporádica.

Sin embargo, desde el comienzo de su emisión en 2011 hasta el final de la misma en 2019, Juego de Tronos nunca usó el término de los Otros, sino que apostó por recurrir a Caminantes Blancos, pese a que no era la denominación predominante en la obra original. El cambio, por tanto, alteró una de las referencias más reconocibles del imaginario creado por Martin.

PERDIDOS FUE LA RAZÓN DEL CAMBIO

Cuando se estrenó la primera temporada de Juego de Tronos, Perdidos seguía siendo una serie muy presente en el panorama televisivo y también incluía un grupo conocido como los Otros. Según indicó el propio George R. R. Martin, el cambio se produjo en una fase muy temprana de la adaptación para que su obra no se asociase al éxito de ABC, cuya emisión terminó solo un año antes del inicio de Juego de Tronos.

Por su parte, David Benioff y D. B. Weiss, showrunners de Juego de Tronos, explicaron en el comentario de audio del episodio piloto que la modificación se hizo para evitar confusiones en pantalla, ya que los Otros podía entenderse como un término genérico y no como el nombre propio de esa amenaza.

El detalle adquiere todavía más relevancia porque La Casa del Dragón tampoco ha empleado hasta ahora la expresión los Otros, pese a que su relato gira en parte alrededor de la Larga Noche y de la amenaza que representan estas criaturas. De hecho, la serie ya había mostrado una visión vinculada a ellos a través de Daemon Targaryen en Harrenhal, pero sin recuperar la terminología canónica de los libros. Así, el nuevo spin-off es el primero en nombrarlos como en las novelas con un gesto breve en pantalla, pero de gran peso para los seguidores más atentos del universo de Poniente.

De cara a la segunda temporada de El caballero de los siete reinos, que se está rodando actualmente en Belfast y llegará a HBO Max en 2027, lo más probable es que los Otros no aparezcan en pantalla. Estos seres no forman parte de ninguno de los tres cuentos de Dunk y Egg, aunque sí existe una conexión de fondo con personajes y profecías del universo Targaryen. Es decir, puede haber referencias y guiños, pero una aparición como tal es poco probable.