George R. R. Martin, en guerra total con La Casa del Dragón 3: "Ya no es mi historia"

La Casa del Dragón regresará a HBO Max este verano con una tercera y emocionante temporada. Sin embargo, el padre literario de la saga, George R. R. Martin, ha confirmado que su relación con el creador de la ficción es ya "abismal" y que los cambios realizados se han desviado tanto de su novela, Fuego y sangre, que esta ha dejado de ser "su historia".

"Es mucho peor que tensa. Es abismal", afirmó Martin a The Hollywood Reporter acerca de su relación actual con Condal tras las desavenencias creativas. "Yo contraté a Ryan", añadió el novelista.

"Pensaba que Ryan y yo éramos socios. Y así fue durante toda la primera temporada. Leía los primeros borradores de los guiones. Le daba mis opiniones. Él cambiaba algunas cosas. Funcionaba muy bien, o eso creía yo", prosiguió Martin. Pero la relación entre Condal y el escritor se fue tensando aún más.

"Cuando llegamos a la segunda temporada, básicamente dejó de escucharme", explicó Martin. "Le enviaba mis notas y no sucedía nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía. Otras veces me decía: 'Ah, vale, sí, lo pensaré'", soltó.

"La situación fue empeorando y mi frustración iba en aumento, hasta que llegó un punto en el que desde HBO me indicaron que debía enviar todas mis notas directamente a ellos, para que se las hicieran llegar a Ryan junto con las suyas", aseguró el escritor.

El conflicto entre Martin y Condal se agravó cuando el novelista publicó en su blog una entrada -ahora eliminada- en la que criticaba los cambios realizados en la escena de Sangre y Queso de la temporada 2 de La Casa del Dragón respecto a la novela. "La habría vuelto a publicar, aunque entonces habría quedado como un idiota. Y el 80 % eran elogios, pero eso no es en lo que se fijó la gente", afirmó el escritor.

Condal, por su parte, ya respondió a las duras críticas de Martin. "Se volvió reacio a admitir los problemas prácticos de modo razonable", afirmó a Entertainment Weekly en abril del pasado año.

Según el medio, fuentes cercanas indican que la relación entre ambos saltó por los aires definitivamente durante una reunión por Zoom en la que Condal presentó su visión para la temporada 3. Al parecer, Martin se opuso rotundamente al enfoque planteado y declaró: "Esta ya no es mi historia".

Después de este tenso encuentro, HBO pidió a Martin que se apartase de la serie. Pero unos meses después se reincorporó. "No puedo hablar sobre ello", admitió el autor del universo de Juego de Tronos. El hecho de que Martin haya descrito como "abismal" su relación con Condal sugiere que no se han reconciliado para dar forma de manera efectiva a la tercera temporada.

Y es que, aunque el novelista sigue implicado, si no alcanzan un entendimiento mutuo, la ficción podría verse perjudicada en algunos aspectos. Algunos cambios y modificaciones podrían funcionar, pero otros podrían ser errores fácilmente salvables si Martin y Condal colaboran totalmente como al principio.