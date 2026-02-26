¿Cuándo Se Estrena La Temporada 2 De El Caballero De Los Siete Reinos? - HBO MAX

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos ya ha llegado a su fin con el estreno de su sexto y último episodio. La serie, que fue renovada para una segunda entrega antes incluso de su estreno, ya se encuentra en plena producción de sus nuevos capítulos.

Aunque aún no cuenta con fecha de estreno concreta, la temporada 2 de la precuela de Juego de tronos llegará a HBO Max en 2027, según confirmó la propia plataforma de streaming cuando anunció su renovación, así como la de La Casa del Dragón, el otro spin-off ambientado casi un siglo antes.

Además, según informa Winter is Coming, medio especializado en noticias de Juego de tronos, El Caballero de los Siete Reinos arrancó el rodaje de sus nuevos episodios el pasado mes de diciembre en Belfast (Irlanda).

¿CUÁNDO VERÁ LA LUZ EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS TEMPORADA 2?

Teniendo en cuenta que la primera entrega se filmó en tan solo tres meses (entre junio y septiembre de 2024), cabe esperar que los nuevos capítulos puedan seguir un calendario similar. Y es que, según confirmó en una entrevista a Hollywood Reporter el showrunner de la serie, Ira Parker, la segunda temporada tendrá una extensión similar a su predecedora.

"Serán seis episodios. Creo que la extensión será la misma, quizás incluso menor", adelantó, explicando que "el presupuesto se ha mantenido igual, pero todo es más caro debido a la inflación". La segunda temporada de El Caballero de los Siete Reinos adaptará La espada leal de George R.R. Martin, el segundo cuento de Dunk y Egg. Una historia cuyas características han condicionado en gran medida el rodaje, según apuntó el cineasta.

"El segundo libro transcurre en una época de sequía, por lo que no podemos rodar exteriores en Belfast. Tenemos que ir a un lugar soleado sin agua, lo que cuesta dinero, un gasto importante que no tuvimos en la primera temporada", señaló, añadiendo que será "una temporada diferente" y, espera, "para mejor".