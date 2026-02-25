Así cambia el final de El caballero de los Siete Reinos el canon de los libros de George R. R. Martin - HBO MAX

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos ha sido descrita como una adaptación fiel de la obra original de George R. R. Martin, algo que el mismo autor, que ha criticado los cambios de Juego de tronos y La Casa del Dragón, ha corroborado. No obstante, por fiel que sea una adaptación, casi siempre hay pequeñas diferencias y la serie de Ira Parker, para bien o para mal, no es una excepción.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

En el sexto episodio de la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos, después del trágico torneo que resulta en la muerte de Baelor Targaryen y en la liberación de Dunk de los cargos que se le habían impuesto, Maekar hace una sorprendente oferta al caballero. A pesar de haberse mostrado mayormente hostil hacia el personaje de Peter Claffey, el príncipe le propone que entrene a su hijo, Egg.

Los dos hombres no parecen ponerse de acuerdo respecto a las condiciones, ya que Maekar quiere mantener a Egg cerca de sí y Dunk prefiere seguir errando antes que instalarse con los Targaryen. "[Aegon] es su última oportunidad de tener un heredero que valga la pena y que no sea un borracho o un psicópata violento. Aegon es su última oportunidad de triunfar como padre. Por eso le hace una oferta a Dunk y rechaza la oferta de Dunk. Quiere controlarlo", explicó Sam Spruell en declaraciones a The Hollywood Reporter, ahondando en las motivaciones de su personaje.

Sin embargo, cuando parece que Dunk y Egg seguirán caminos diferentes, el niño le asegura que su padre ha cambiado de opinión y le permite viajar con él. Aunque esto es cierto en las novelas, en la serie se deja claro que Egg ha mentido y ha partido en contra de los deseos de su progenitor. Así, la temporada concluye con Maekar preguntándose, desesperado y enfadado, por el paradero de su hijo menor.

"Esto dice mucho sobre la capacidad de juicio de Aegon a la hora de elegir quién será su mejor figura paterna. Dunk posee una sabiduría natural e instintiva que Maekar nunca podrá igualar", señaló Spruell. "[Aegon] se da cuenta de que, si quiere ser la persona que desea ser, debe seguir a Dunk en lugar de a su propio padre, lo cual es increíblemente molesto para Maekar. Así que espero que parte de ese malestar y humillación se explore potencialmente en futuros libros o temporadas de la serie", expresó.

¿CÓMO CAMBIA EL LIBRO?

Que Egg siga a Dunk sin tener el permiso de su padre (y además mienta sobre ello) no es un cambio menor, si bien es pronto para decir cómo afectará al desarrollo de la historia. En primer lugar, Dunk ya fue acusado de secuestrar al joven príncipe y, puesto que, como se ha demostrado, la verdad poco importa a los Targaryen a la hora de juzgar, es posible que vuelvan a acusarlo del mismo crimen, enfrentándose de nuevo a la ira de la familia real.

Por otro lado, en el libro, Maekar daba a su hijo un anillo con el escudo de la dinastía por si en algún momento de su viaje con Dunk necesitaba revelar su identidad. Aunque el cambio de circunstancias hace poco probable que Maekar haya dado tal obsequio a Egg, la serie fácilmente podría contar con esa eventual ayuda aduciendo simplemente que el niño lo habría robado antes de ir en busca de Dunk.

En cuanto a si Maekar aparecerá en la temporada 2 de El caballero de los Siete Reinos, Spruell aseguró que no estaría. "Bueno, ya veremos. Nunca digas nunca, pero estoy bastante seguro de que habrá otras historias que contar", añadió.