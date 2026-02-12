Ira Parker confiesa que un cambio de El caballero de los Siete Reinos respecto al libro fue un "estupido error"

Ira Parker confiesa que un cambio de El caballero de los Siete Reinos respecto al libro fue un "error" - HBO MAX

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos continúa ganándose el reconocimiento de los fans de Juego de Tronos, especialmente por su gran fidelidad a las novelas de George R. R. Martin, en las que se basa esta nueva serie de HBO. Sin embargo, Ira Parker, su creador, ha reconocido recientemente que cometió un error al momento de adaptar el material original del escritor.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, un fan criticó a Parker por haber eliminado una conversación que aparece en El caballero errante, primera novela corta de Los cuentos de Dunk y Egg. Se trata de un pasaje en el que Dunk, al que interpreta Peter Claffey en la ficción de HBO, va camino al torneo de justas y cree que seguramente enfrentará la muerte o una derrota segura.

En el trayecto, un gentío lo aclama. Sorprendido, Dunk le pregunta a Steely Pate, el herrero: "¿Por qué? ¿Quién soy yo para ellos?" y este le responde: "Un caballero que recordó sus votos".

"Muchos lectores consideran que esto es el alma y la moraleja de toda la novela corta. El impacto no viene solo del diálogo en sí, sino de lo bien colocado que está: aparece justo en el momento más bajo de Dunk, antes de que se dé cuenta de que algunos campeones han respondido a su llamado... Es una decisión extraña, considerando lo fiel que has sido al resto de la novela corta", expresó este fan.

Parker decidió contestar reconociendo su error al haber prescindido de este momento en El caballero de los Siete Reinos.

"Sinceramente, fue un error por mi parte. No es el primero ni será el último en esta serie", admitió Parker. "Esa escena estaba en el guion en un momento dado, pero después se eliminó", añadió el guionista.

"Estoy de acuerdo en que 'un caballero que cumple sus votos' es el alma de esta historia, pero creo que eso sigue siendo el núcleo de la serie, aunque estupidamente haya dejado fuera esta escena... Puede que no se diga explícitamente, pero las acciones de Dunk siguen siendo las mismas", añadió Parker, que fue aplaudido por un lector a razón de su sinceridad.

Dicho esto, es comprensible que Parker optara por desechar ese pasaje del montaje, ya que Dunk demuestra constantemente con sus acciones que cumple con su juramento. Sin embargo, incluir un pasaje tan significativo habría funcionado igualmente.

Por otra parte, Parker ya le anticipó a The Hollywood Reporter que la temporada 2 de El caballero de los Siete Reinos ya había recibido luz verde. Seguirán siendo seis episodios. "Creo que el alcance será el mismo, quizá incluso menor", expuso.

"El presupuesto se ha mantenido igual, pero todo es más caro debido a la inflación. Además, el segundo libro transcurre en una época de sequía, por lo que no podemos rodar exteriores en Belfast. Tenemos que desplazarnos a un lugar soleado sin agua, lo que encarece mucho la producción; ese es un gasto importante que no tuvimos en la primera temporada. Me estoy divirtiendo mucho con la segunda temporada. Será diferente y, espero, para mejor", concluyó.