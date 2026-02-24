El final de El caballero de los Siete Reinos confirma, 28 años después, la gran teoría sobre Dunk y Ser Arlan

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

La primera temporada de El caballero de los Siete Reinos ha llegado a su fin. Tras un quinto episodio apoteósico, el último capítulo de la entrega resulta mucho más calmado en comparación, dejando tiempo a sus personajes para recuperarse del torneo y decidir sus siguientes pasos. No obstante, el episodio también parece esconder la confirmación de una de las mayores teorías en torno al material original.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En su último capítulo, la serie, que ha estado salpicada de flashbacks de Dunk, incluye una nueva mirada su pasado, retrocediendo hasta momentos antes de la muerte de Ser Arlan. Aquí se revela que el Árbol de la Moneda hace referencia a una costumbre de los jóvenes caballeros, que clavaban una moneda en el tronco antes de partir a la batalla y se intuye que el anciano no habría tenido tiempo de nombrar caballero a su escudero.

La escena se desarrolla justo después de que Egg, que ha estado escuchando cómo su amigo rechazaba la oferta de entrenarle formalmente, le diga al personaje de Peter Claffey que quizá no sea el caballero que él creía. El recuerdo de Dunk muestra entonces que él le preguntó a su maestro, entre lágrimas, por qué nunca lo había nombrado caballero y este no respondió. Aunque Ser Arlan podría haberlo hecho justo después de esto, dado su delicado estado en esos momentos previos a su fallecimiento parece altamente improbable.

Aparte de este flashback, muchos otros detalles en el libro y en la serie parecen sostener la teoría de que Dunk ha estado mintiendo todo el tiempo. Para empezar, tras enterrar a su maestro, la primera idea del joven es buscar a otro caballero al que servir, algo que no tendría sentido si él mismo lo fuese.

Por otro lado, Dunk le dice a Ser Steffon que la espada es suya "por derecho", un comentario que el otro señala como "extraño". En la novela, además, cuando descubre la verdadera identidad de Egg piensa en saber lo que se siente al "desear algo con tanta intensidad que serías capaz de decir una mentira monstruosa solo para acercarte a ello".

En otro de los libros de George R. R. Martin, Dunk se muestra evasivo respecto a cómo llegó a ser caballero. "Un caballero errante llamado Ser Arlan del Árbol de la Moneda me tomó como escudero cuando yo era solo un niño. Me enseñó la caballería y las artes de la guerra", expresa y, al ser preguntado si ese mismo Ser Arlan le nombró caballero, solo responde que "nadie más estaba dispuesto a hacerlo", mirándose los pies.

¿ES DUNK UN VERDADERO CABALLERO DE LOS SIETE REINOS?

La teoría de que Dunk haya estado mintiendo todo el tiempo sobre su nombramiento explicaría mucho de su comportamiento, en especial, por qué duda cuando Raymun Fossoway le pide que le nombre caballero y deja que sea Lyonel Baratheon quien lo haga en su lugar. Y es que es probable que el joven, aunque dispuesto a mantener su engaño, vacilase a la hora de perpetuarlo haciendo algo para lo que no tendría potestad, condenando a su amigo a ser un falso caballero como él mismo.

Por el momento, ni los libros ni la serie han confirmado directamente que Dunk no sea un caballero por derecho propio, sin embargo, la duda en sí contribuye a remarcar uno de los temas centrales de la historia, es decir, qué es lo que hace a un verdadero caballero. Pues, aunque Ser Arlan nunca impusiera su espada sobre Dunk ni este dijera las palabras de rigor, sin duda vive más acorde al juramento que muchos otros cuyo título de caballero jamás sería puesto en entredicho.

En cuanto a por qué Ser Arlan no habría cumplido el mayor deseo de su escudero, son varias las posibilidades. Quizá el anciano no quería perder a Dunk, quizá creía que aún tenía mucho que aprender o quizá planeaba hacerlo, pero no tuvo tiempo.