El caballero de los Siete Reinos confirma la verdadera identidad de Egg y su relación con los Targaryen

El caballero de los Siete Reinos 1x03 confirma la verdadera identidad de Egg y su relación con los Targaryen

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos continúa su andadura en HBO Max. El nuevo spin-off de Juego de tronos ya ha estrenado su tercer episodio, que termina con una gran revelación: la verdadera identidad Egg. Y si bien este no era el secreto mejor guardado de Poniente, ya que muchos fans lo conocían de antemano, es innegable que tiene importantes implicaciones, sobre todo para el pequeño escudero, cuyo destino ya está sellado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los últimos compases del capítulo 3 de la ficción, Egg acude corriendo a Ser Duncan para que vaya a defender a Tanselle de la ira de Aerion Targaryen. El príncipe estaba rompiendo los dedos a la titiritera por representar una obra en la que un caballero vencía a un dragón. Dunk, enamorado secretamente de la joven, carga contra el cruel Targaryen para que la deje en paz.

Por supuesto, golpear a un príncipe, por mucho que sea por una causa noble, no es un acto que pueda quedar impune y solo la intervención de otro miembro de la realeza impide que Dunk sea castigado (de momento). Ante la atónita mirada del caballero errante, es Egg quien, llamándoles por su nombre, ordena a los soldados que se detengan cuando van a destrozar los dientes de Duncan.

"NO QUERÍA PARECERME A TI"

"No, no le hagáis nada. No me tocarán, tendrían que responder ante mi padre. Soltadlo. Wate, Yorkel, obedeced", dice firme el pequeño escudero. "Pero bueno... mocoso insolente, ¿Qué te has hecho en el pelo", le pregunta Aerion. "Me lo he cortado, hermano. No quería parecerme a ti", replica Egg con la mirada llena de rabia.

La serie ya había ido dejando pistas de la verdadera identidad de Egg desde su primera aparición en la posada y es que este es en realidad Aegon Targaryen, el hijo menor de Maekar, a quien se había visto anteriormente preocupado por el paradero de dos de sus vástagos. En teoría, Aegon debía ser el escudero del mayor de los hermanos Daeron (el Targaryen borracho del primer capítulo) pero, ante la negativa de este a participar en el torneo, decide seguir al humilde Dunk.

Con la cabeza rapada (en los libros es Daeron quien se la rapa, para que pase desapercibido, mientras que en la serie es el propio Egg, para no parecerse a su odiado hermano Aerion) y, por tanto, sin el característico pelo rubio de su casa y vestido con ropa modesta, a Aegon le resulta fácil hacerse pasar por alguien del pueblo llano. Y aunque hay ciertos detalles que a otros más avispados les habrían indicado que ese niño no era un simple campesino, como su actitud y su acento, el confiado Dunk cae de pleno en el engaño.

EL DESTINO DE DUNK Y EGG ANTES DE JUEGO DE TRONOS

En todo caso, por mucho que Egg finja ser un humilde escudero, no podrá escapar de su herencia y la maldición de su linaje. En la obra de George R. R. Martin, con el paso de los años, el pequeño niño acaba ocupando el Trono de Hierro, pasando a la historia como Aegon V, el Improbable, un apodo derivado del hecho de que, al ser un cuarto hijo de un cuarto hijo, tenía muy pocas posibilidades de convertirse en rey. Por su parte, Dunk termina formando parte de la Guardia Real y siendo su Lord Comandante.

Tanto Dunk como Egg llevan décadas muertos al comienzo de Juego de tronos (cuando Ned Stark es requerido por Robert Baratheon en Desembarco del Rey). No obstante, el nombre de ambos sale a relucir en la serie original, el de Egg, siendo pronunciado por uno de sus hermanos, Aemon (que sería maestre en la Guardia de la Noche) y el de Dunk, en el Libro Blanco, que recoge las hazañas de cada miembro de la Guardia Real.