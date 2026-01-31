El caballero de los Siete Reinos arregla el gran error que cometió La Casa del Dragón con los Targaryen

El caballero de los Siete Reinos soluciona la gran queja de George R. R. Martin sobre los Targaryen - HBO

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Mientras que George R. R. Martin se ha mostrado cada vez más descontento con La Casa del Dragón y cómo esta difiere de su libro Fuego y sangre, la obra en la que se se basa, por el momento el creador de Poniente parece satisfecho con El caballero de los Siete Reinos y cómo lleva a la pantalla el primero de los Cuentos de Dunk y Egg. Y es que la ficción creada por Ira Parker es fiel al material original hasta el punto de haber respetado un importante detalle del blasón de la dinastía Targaryen.

Así, en El caballero de los Siete Reinos puede verse que la imagen del escudo familiar es una bestia escupefuego de tres cabezas, tal y como los fans están acostumbrados a ver, pero con un importante cambio respecto a La Casa del Dragón y las últimas temporadas de Juego de Tronos, el número de patas.

"Diseñé mis dragones con mucho cuidado. Vuelan y escupen fuego, sí, esas características me parecían esenciales. Tienen dos patas (no cuatro, nunca cuatro) y dos alas... Los dragones de cuatro patas solo existen en la heráldica", señalaba el autor en su blog en 2024, explicando de dónde viene la confusión en la vida real y por qué no afecta a su mundo, donde sí existen esas criaturas.

"En mis libros, el escudo de armas de los Targaryen tiene dos patas, como debe ser. ¿Por qué alguien de Poniente pondría cuatro patas a un dragón, cuando pueden ver uno de verdad y contar sus extremidades?", razonó.

"Juego de Tronos nos mostró los escudos correctos de dos patas durante las cuatro primeras temporadas y la mayor parte de la quinta, pero cuando apareció la flota de Dany, todas las velas mostraban dragones de cuatro patas", recordó entonces Martin, sugiriendo que "alguien se descuidó o abrió un libro sobre heráldica y leyó lo suficiente como para estropearlo todo".

El escritor proseguía su texto explicando que, años después, La Casa del Dragón había elegido ser consistente con ese segundo diseño del blasón en vez de con "el correcto". "Esas malditas patas de más se han colado incluso en las portadas de mis libros, a pesar de mis enérgicas objeciones", añadió, revelando así que no es un problema solo del audiovisual.

De esta manera, El caballero de los Siete Reinos supone una vuelta al origen, a la visión de Martin sobre los dragones y el escudo de la casa Targaryen, lo que sin duda supone una razón más para que el escritor esté conforme con la adaptación.