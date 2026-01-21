¿Cuánto mide Ser Duncan el Alto en El caballero de los Siete Reinos?

Quién es Egg en El caballero de los Siete Reinos: El secreto del escudero que cambiará la historia de Poniente - HBO MAX

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

El primer episodio de El caballero de los Siete Reinos ya ha llegado a HBO Max. En la ficción, Peter Claffey da vida a Ser Duncan, un inexperto caballero cuya elevada estatura apenas le permite enfundarse su armadura. Pero... ¿es Claffey tan alto como su personaje en los libros?

El caballero de los Siete Reinos adapta el primero de los Cuentos de Dunk y Egg de George R. R. Martin. En la novela, el personaje, conocido como Ser Dundan el Alto, mide "una pulgada menos de siete pies", es decir, 6 pies y 11 pulgadas, lo que equivale a 2,11 metros de altura.

Por su parte, Claffey, quien fue jugador de rugby profesional antes de convertirse en actor, mide 1,95 metros, según apunta el medio Backstage. Así, el intérprete es apenas 16 centímentros más bajo que el personaje al que da vida, tal y como es descrito en los libros.

No obstante, hay que tener en cuenta que en el universo de Canción de hielo y fuego todo es susceptible de exageración, tal y como afirma de forma expícita el propio Martin en Fuego y sangre. En esta novela, el autor asegura que es imposible conocer con exactitud los hechos relatados en ella. Así, "una pulgada menos" bien podría significar unas cuantas más en realidad.

De todas formas, y al margen de medidas exactas, el contraste entre el personaje de Claffey y su joven y diminuto escudero, a quien da vida Dexter Sol Ansell, sin duda hace que Ser Duncan parezca aún más alto si cabe. Además, gestos como el constante cuidado que el caballero tiene de no golpearse la cabeza con los marcos de las puertas refuerzan esa sensación de que su altura supera la media.