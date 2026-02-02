La fatídica profecía de Egg en El caballero de los Siete Reinos, explicada - HBO

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el tercer episodio de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y casi un siglo después de La casa del dragón. En este nuevo capítulo, donde Dunk y Egg continúan inmersos en las tensiones del Torneo de Vado Ceniza, el relato se detiene apenas un minuto en una breve profecía sobre el futuro de los protagonistas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 1x03 de El caballero de los Siete Reinos, Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg recorren un poblado de tiendas hasta que una desconocida encapuchada les corta el paso con una simple propuesta. "¿Os leo la fortuna?", pregunta a los personajes, que la animan a ello. La mujer asegura a Dunk que "alcanzarás la gloria y serás más rico que un Lannister", pero el caballero, marcado por la precariedad de su vida errante, no la cree y con indiferencia le indica que augure el futuro de Egg.

"Tú serás rey. Morirás abrasado y los gusanos se alimentarán de tus cenizas. Y quienes te conocen se alegrarán de tu muerte", dice la adivina sobre el porvenir del escudero. Mientras Dunk se ríe y se toma la profecía como una ocurrencia cruel destinada a sacar unas monedas, el pequeño queda visiblemente afectado porque esconde un gran secreto.

Y es que, tal y cómo desvela en el final tercer capítulo de la serie, Egg es un Targaryen, concretamente Aegon V, sobrino del príncipe Baelor y bien colocado, aunque lejano, en la línea de sucesión al Trono de Hierro.

En este punto conviene recordar que El caballero de los Siete Reinos adapta los Cuentos de Dunk y Egg, una serie de novelas cortas de George R. R. Martin. Aunque presentada como un encuentro fugaz en el campamento, la escena de adivinación del 1x03 adquiere gran peso si se repasa la trayectoria que trazan los libros.

Según el material original, Dunk acabará formando parte de la Guardia Real y llegará a ejercer como Lord Comandante, un cargo que encaja con la idea de "gloria y más rico que un Lannister", mientras que Egg se convertirá, efectivamente y sí, en rey de los Siete Reinos.

Conocido en la historia de Poniente como Aegon el Improbable por estar lejos en la línea sucesoria del Trono de Hierro, su ascenso a la corona se produce tras una cadena de inesperadas circunstancias sucesorias y decisiones políticas que lo llevan, contra todo pronóstico, a reinar durante 26 años.

LA TRAGEDIA DE REFUGIO ESTIVAL

Respecto al elemento más cruel del presagio de la ficción televisiva, este tampoco queda muy lejos del canon. La muerte a la que alude la adivina remite a la Tragedia de Refugio Estival, un gran incendio que arrasa una de las residencias de Casa Targaryen y acaba con la vida tanto del Egg adulto como de Ser Duncan el Alto. El suceso, además, permanece envuelto en incertidumbre, pues tradicionalmente se liga al intento de Aegon V de hacer renacer a los dragones, pero los detalles exactos se desconocen.

En cuanto al "quienes te conocen se alegrarán de tu muerte", encaja con el perfil controvertido del reinado de Aegon V, un monarca recordado por su cercanía con el pueblo y con voluntad de limitar y resarcir abusos señoriales, lo que le granjeó no pocas enemistades entre parte de la nobleza y los poderosos en Poniente. Es decir, la alegría de la que habla la encapuchada podría entenderse como el alivio de las grandes casas de los Siete Reinos, los poderosos señores que conocieron al rey que intentó limitar su tiranía en persona, y no de un júbilo universal.

El cuarto episodio de El caballero de los Siete Reinos llegará a HBO Max el lunes 9 de febrero, y el resto de capítulos que conforman la ficción se estrenarán de forma semanal cada lunes hasta el 23 de febrero de 2026. Además, la serie ha sido renovada por una segunda temporada.