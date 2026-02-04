El caballero de los Siete Reinos: La relación de Egg con los Targaryen de Juego de tronos y La casa del dragón - HBO MAX

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Son pocas las grandes casas de Poniente que han aparecido en las tres series basadas en el universo de George R. R. Martin, siendo la más importante de ellas, sin duda alguna, la Targaryen. Con la información ofrecida en Juego de tronos, La casa del dragón y ahora, El caballero de los Siete Reinos, los fans pueden ir reconstruyendo el intrincado y muy endogámico árbol genealógico de la familia valyria y encontrar la relación entre personajes de las tres ficciones de HBO Max.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ha sido en el tercer episodio de El caballero de los Siete Reinos que al fin se ha desvelado la verdadera identidad del pequeño Egg, que no es otro que Aegon Targaryen. Se trata de uno de los cuatro hijos de del principe Maekar, que a su vez fue el cuarto hijo del rey Daeron II. Egg es portanto hermano de Daeron, Aerion y Daemon y tiene dos hermanas, Daella y Rhae Targaryen.

Y al pertenecer a una dinastía de tal renombre, el joven está emparentado con más de un personaje célebre (tanto anterior como posterior a él), ocupando él mismo un importante lugar en la historia de Poniente.

Para empezar, cabe recordar que la ficción se ambienta unos 75 u 80 años después de La Danza de los Dragones. Aunque La Casa del Dragón aún no ha acabado de narrar los sucesos de dicha guerra en su totalidad, los fans del libro ya conocen su desenlace, que es clave para entender el estado de la dinastía.

Tras la guerra civil que enfrentó a los Negros (los partidarios de Rhaenyra Targaryen) con los Verdes (los partidarios de Aegon II), la dinastía aún conservó el poder pero muy debilitada por la paulatina extinción de los dragones. Muchas de sus formidables bestias murieron en la Danza de Dragones y los pocos que quedaron se fueron apagando poco a poco. En El caballero de los Siete Reinos, de hecho, ya no hay dragones.

Cuando Dunk se presenta al torneo de Vado de Ceniza, el rey es Daeron II y su heredero y Mano es su hijo, Baelor Targaryen (encarnado en la serie por Bertie Carvel). Daeron II es hijo de Aegon IV, apodado el Indigno, hijo a su vez de Viserys II, el hijo menor de Rhaenyra y Daemon Targaryen (lo que ya ofrece una idea de cómo se desarrollará la Danza de Dragones, con la balanza inclinándose a favor de los Negros).

Así pues, por un lado, queda claro que Egg/Aegon es descendiente de Rhaenyra y Daemon, pero el pequeño también está emparentado con importantes Targaryen de Juego de tronos.

Aunque Egg/Aegon no está vivo al inicio de Juego de tronos (unos 90 años después de los eventos de El caballero de los Siete Reinos), sí que queda una persona que lo conoció, su propio hermano Aemon, que incluso lo menciona en su lecho de muerte. "Egg... Soñé que era viejo", expresaba el personaje interpretado por el fallecido Peter Vaughan en la temporada 5 de la serie original, en el delirio de sus últimos momentos.

EGG, ABUELO DE DAENERYS Y TOCAYO DE JON SNOW

Y es que el maestre Aemon era precisamente uno de los cuatro hijos de Maekar, hermano por tanto de Daeron, Aerion y el propio Egg. De hecho, es su decisión de servir en la Guardia de la Noche lo que hace que Aegon acabe ascendiendo al trono, ya que el derecho le correspondía en principio a él por ser mayor. Mientras que Aemon acaba viviendo más de 100 años, Aegon, conocido en su reinado como Aegon V, el Improbable, un apodo derivado del hecho de que, al ser un cuarto hijo de un cuarto hijo, tenía muy pocas posibilidades de convertirse en rey.

Egg/Aegon moriría antes de llegar a los 60 años habiendo reinado durante 26 años que estuvieron marcados por la inestabilidad y las turbulencias políticas, pero en los que se caracterizó por preocuparse de los más pobres y necesitados, lo que llevó a ganarse la enemistad y el recelo de los más poderosos en Poniente.

Por otro lado, descendientes de Egg son, nada más y nada menos que Jon Snow (cuyo verdadero nombre es precisamente Aegon Targaryen, al ser el hijo secreto de Lyanna Stark y el príncipe Rhaegar Targaryen). Mientras que en los libros, Daenerys es bisnieta de Egg y Jon es su tataranieto, las adaptaciones a la pequeña pantalla se saltan una generación, con lo que Daenerys sería en la serie su nieta y Jon, su bisnieto.