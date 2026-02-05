La canción de Egg sobre los Targaryen en El caballero de los Siete Reinos y su verdadero significado - HBO

El tercer capítulo de El caballero de los Siete Reinos ha sorprendido a los fans con giros y revelaciones inesperados, pero también por un instante que los fans de Juego de Tronos no han pasado por alto: la canción que Egg (Dexter Sol-Ansell) canta en los primeros compases del episodio y que encierra un significado mucho más profundo de lo que puede parecer a simple vista.

A pesar de que faltan todavía tres episodios para que El caballero de los Siete Reinos finalice su temporada 1, parece que la serie ha comenzado a preparar el terreno de cara a su segunda temporada a través del 1x03.

El capítulo alude en sus primeros compases a un conflicto crucial de la historia de Poniente, conocido como la Primera Rebelión Blackfyre. Alrededor del minuto 7 del episodio, Egg, el escudero de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), comienza a cantar una adaptación descafeinada que detalla los acontecimientos del conflicto, más concretamente, la historia del Martillo y el Yunque.

"El príncipe Baelor fue el primogénito. El príncipe Maekar nació el último. Daemon era el bastardo, así que patearon su bastardo - La hierba es verde en verano, la hierba verde adoro. Pero la hierba se tiñe de rojo por todas partes cuando matas a un rebelde - Los caballos mueren en batalla, esta batalla fue el frente. Fuegoscuro no era legítimo, vino del lado equivocado - El reino estaba en peligro, el yunque era una roca. El martillo aplastó al bastardo con su enorme y venosa hueste de lanceros dornienses", reza la letra de la canción.

La melodía describe a los príncipes Baelor y Maekar Targaryen luchando contra Daemon I Blackfyre, quien se proclamó legítimo rey de Poniente y declaró la guerra a su medio hermano, el rey Daeron II. "La Rebelión Blackfyre es... fundamental. Es muy importante para toda la vida de los Targaryen. Obviamente, la segunda novela la aborda de manera mucho más significativa. Todo lo que pudiéramos introducir ahora y que luego nos sirviera más adelante nos venía bien. Esa era la intención de la canción", confesó el creador de la serie, Ira Parker, a CBR.

Por otro lado, además, la canción es una sutil pista sobre la verdadera identidad de Egg, a quien Dunk considera un chico común de Desembarco del Rey. Para su más absoluta sorpresa, el tercer episodio descubre, en sus instantes finales, que en realidad el pequeño proviene de un linaje de alta cuna, y no uno cualquiera.

En el tramo final, Dunk interviene en favor de Tanselle, una titiritera por la que siente cierto afecto y a la que el príncipe Aerion (Finn Bennet) está torturando. El aspirante a caballero no duda un instante y le propina una paliza al Targaryen delante de todo el mundo.

Aerion pretende ajustar cuentas con Dunk, por lo que pide a sus guardias que lo apresen. Pero Egg irrumpe, ordenando que lo suelten a menos que quieran rendir cuentas a su padre. En ese momento se revela que Egg es en realidad Aegon Targaryen, uno de los hijos perdidos de Maekar, quien más adelante se convertirá en Aegon V.

De hecho, el episodio ya hace alusión a ese futuro cuando una adivina le lee la mano a Dunk y a Egg, diciéndole que se convertirá en rey y morirá abrasado. Es más, Parker también reconoció que ya había pistas sobre la identidad de Egg: "Su reacción ante la llegada de los Targaryen y que cante esta canción sobre su padre y su tío, básicamente".