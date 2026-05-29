Buenas noticias para la temporada 3 de The Pitt - HBO MAX

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle, fue renovado por una tercera temporada antes incluso de la llegada a HBO Max de la segunda. Con un estreno previsto para enero de 2027, el equipo de la ficción ya está trabajando en la nueva tanda de episodios y han revelado cuándo empezará el rodaje y qué esperar de la trama.

En una entrevista concedida a ScreenRant, la productora ejecutiva y guionista Simran Baidwan, que ganó su primer Emmy gracias a su trabajo en la primera temporada de la serie, ha adelantado que la producción comenzará "dentro de un mes más o menos".

En cuanto a la trama de la entrega, Baidwan se mostró cautelosa, admitiendo que no podía "revelar mucho" y confirmando lo que ya se sabía, que la nueva temporada retomará la historia "unos cuatro meses" después del final de la segunda. La entrega se situará así en noviembre de 2026, suponiendo un "cambio en el clima", ya que las dos primeras han estado ambientadas en meses más veraniegos.

Este detalle ya se había dado a conocer anteriormente, con Katherine LaNasa explicando durante el upfront de Warner Bros que la acción de desarrollará "justo antes de las fiestas, dando pie a toda una nueva serie de emergencias, enfrentamientos y complicaciones", según recogió Deadline. Estas fiestas bien podrían referirse al Día de los Veteranos, que se celebra en Estados Unidos el 11 de noviembre o a Acción de Gracias, el 26 de noviembre, pero la actriz no concretó más.

¿QUÉ PERSONAJES VOLVERÁN EN LA TERCERA TEMPORADA?

Puesto que la nueva temporada no supondrá un cambio en el año de residencia respecto a la segunda, Baidwan señaló que muchos personajes de esta regresarán. "Whitaker seguirá siendo interno; ese tipo de cosas no cambiarán. Pero, aparte de eso, no puedo revelar mucho más, salvo que veremos algunas tramas relacionadas con el otoño", explicó.

"Nos lo estamos pasando muy bien escribiéndolo, nos encanta recuperar a nuestros personajes y, de nuevo, jugar con ese salto temporal, como lo que pasó durante esos meses de descanso", remarcó la guionista.

Por el momento, aparte del regreso de Gerran Howell como el doctor Whitaker, se ha confirmado que la tercera temporada seguirá contando con Wyle como Robby, LaNasa como Dana, Sepideh Moafi como Al-Hashimi, Ayesha Harris como la doctora Parker Ellis, Shabana Azeez como Javadi, Patrick Ball como Langdon, Fiona Dourif como McKay, Taylor Dearden como Mel King, Isa Briones como Santos y Laëtitia Hollard como Emma.

Quien no aparecerá en los nuevos episodios será Supriya Ganesh, que encarnaba a la doctora Mohan y cuya salida de la ficción ha sido objeto de especulación, si bien se ha justificado narrativamente como que un centro universitario como el de Pittsburgh es solo un lugar de paso para muchos profesionales. Gemmill también indicó que su ausencia en la tercera temporada podría quedar explicada por el hecho de que el personaje tenga el día libre, algo que no ha convencido a muchos.