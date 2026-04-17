El catártico final de la temporada 2 de The Pitt, explicado: ¿Sigue Robby pensando en ((SPOILER))? - HBO MAX

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de sus 15 episodios, la segunda temporada de The Pitt ha terminado su andadura en HBO Max. Y, como no podía ser de otra manera, la última entrega, correspondiente a la última hora de lo que ha sido un turno largo y difícil para el personal de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Hospital, ha estado cargada de escenas emotivas y confrontaciones necesarias entre los personajes.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

A lo largo de la temporada uno de los temas más preocupantes ha sido el de la salud mental del doctor Robby, a punto de irse de periodo sabático. No es ningún secreto que el personaje encarnado por Noah Wyle sufre una profunda depresión y que incluso tiene pensamientos suicidas (ya al final de la primera temporada parecía acariciar seriamente la idea), por lo que muchos de sus compañeros temen que no regrese nunca. Tanto su amigo Duke como la doctora Mohan le piden que tenga cuidado en su viaje y que vuelva, pero otras dos personas abordan mucho más directamente el asunto.

Por un lado, el doctor Abbot le dice que ha estado preocupando a Dana y los demás con sus comentarios y acaba confesándole la razón por la que él mismo decidió no suicidarse en su momento. Abbot admite que la vida puede ser horrible, pero también señala a su amigo que puede ser hermosa.

Por otro lado, también el doctor Langdon tiene oportunidad de cruzar unas palabras con Robby y, si bien no es un intercambio tan tierno como el anterior, es ciertamente honesto. Frank, que había estado lidiando con sus propios problemas de adicción (por los que Robby prácticamente parecía haberle repudiado) le señala que él también necesita ayuda y que se exige unos niveles de perfección imposibles.

EL MOMENTO CON EL BEBÉ JANE DOE

Aunque es ingenuo y poco realista pensar que estas conversaciones hayan podido sanar a Robby, no hay duda de que le han afectado y, quizá, le hayan ayudado a ponerse en el buen camino, tal y como demuestra la posterior escena con el bebé Jane Doe.

Al final del episodio, el personaje de Wyle se queda solo con la pequeña y comienza a hablarla en tono reconfortante. Le explica que él también fue abandonado y, haciéndose eco de su charla con Abbot, le asegura que en su futuro le esperan cosas maravillosas. El médico parece haber internalizado así las palabras de su amigo e incluso creérselas en parte. Probablemente siga deprimido y tenga que buscar ayuda, pero ahora se le ve con motivación para seguir adelante.

En cuanto al final del resto de personajes, en los últimos compases del episodio, parte del personal de urgencias sube a la azotea a disfrutar de los fuegos artificiales del 4 de julio, Dana y Perlah se abrazan y lloran, Whitaker se va a casa con la esposa de un antiguo paciente y Santos invita a Mel a un bar, mientras que Javadi se plantea dedicarse a la psiquiatría de urgencias. Además, la doctora Al-Hashimi se derrumba por el ultimátum de Robby, que informará de su problema de epilepsia si no lo hace ella.