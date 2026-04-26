Noah Wyle explica su emotiva escena con el bebé en el final de The Pitt: "Es un momento decisivo"
MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -
La segunda temporada del aclamado drama médico The Pitt ha llegado a su fin. Y aunque se pueden destacar varios puntos del último episodio, conviene detenerse especialmente en la trama de Robby, el personaje encarnado por Noah Wyle, y cuya profunda depresión hacía temer a los fans por su futuro. El propio actor ha comentado una de las escenas más poderosas del capítulo, reflexionando sobre el viaje de su personaje y cómo se aproximó a él.
((Atención: esta noticia contiene spoilers))
"Para mí también ha sido un ejercicio muy catártico, y siento que por fin puedo desahogarme con sinceridad sobre algunas cosas que he estado sintiendo, que todo el mundo ha estado sintiendo", declaró Wyle en una entrevista concedida a Variety, hablando sobre los problemas de salud mental de su personaje.
En el penúltimo episodio, Robby llega a admitir que no está seguro de querer seguir allí, una frase que el intérprete escribió después de escuchar el testimonio de un médico real, que le dijo algo parecido a su esposa antes de buscar ayuda. "Me llegó tan hondo cuando lo dijo que pensé: 'Esta es una verdad que sé que puedo expresar y que conecta a la gente, porque es jodidamente sencilla'", señaló.
"Es simplemente una expresión descarnada de un sentimiento que probablemente todos hemos sentido en estos últimos años: 'Vaya, esta es una película que ya no me está gustando, ¿y cuáles serían las consecuencias de irme antes de tiempo?'. Y el miedo que eso genera, el hecho de que realmente estés barajando esa idea, es abrumador", reflexionó Wyle.
Para el actor, "reconocer que tienes ese sentimiento es un paso muy saludable, porque de repente te das cuenta: esta es una situación anormal que he estado intentando normalizar hasta tal punto que siento que me estoy manipulando a mí mismo. Y esta es la primera vez que soy realmente honesto con lo que siento".
Mientras que en la serie, al principio del turno Robby llevaba una máscara y "actuaba de forma activa" para que el resto no se percatase de que algo andaba mal, esta se va cayendo con el transcurrir de las horas. Abbot, Dana y Langdon tratan de confrontarle, pero el encuentro más emotivo al final es con la bebé abandonada.
EL BEBÉ JANE DOE ES "EL CONFESIONARIO" Y EL ESPEJO QUE NECESITA ROBBY
"Es el niño puro e inocente abandonado en sus primeros pasos: ese es el confesionario que le ofrece la seguridad y el aislamiento suficientes para que admita que la causa profunda de su problema es muy antigua", indicó Wyle.
Cabe decir que este desenlace en el que el doctor acaba sincerándose ante la bebé era algo que ya tenían planeado los creadores desde el inicio de la temporada. "Ha vuelto a la habitación donde tuvo su gran crisis. Era una morgue improvisada, y ahora representa el renacimiento de la vida. Creo que el bebé representa a alguien que está un poco perdido y necesita ayuda, al igual que Robby", expresó R. Scott Gemmill.
En opinión del creador de la ficción, Robby en cierto modo "se ve reflejado" en esa "pequeña alma perdida" y "es capaz de decirle cosas que no le diría a nadie más, porque sabe que es un entorno seguro y que no va a ir a ninguna parte".
A pesar de esto, no queda claro si el doctor aún tiene intención de tomarse un periodo sabático y viajar. "En cierto modo, creo que Robby tiene miedo de irse de viaje, y también de quedarse. Sabe que quedarse no le conviene, pero no tiene nada más en su vida. Este es un momento decisivo para él. ¿Me quedo o me voy ahora? Si me quedo, habrá problemas. Si me voy, podrían ser el doble", resumió Gemmill, adelantando que, en todo caso, "tiene que tomar una decisión y de eso tratará la temporada 3".