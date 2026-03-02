La temporada 3 de The Pitt ya está en marcha y Noah Wyle adelanta algunos de sus temas - HBO MAX

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Pitt, el aclamado drama médico creado por R. Scott Gemmill, continúa su andadura en HBO Max y su protagonista, Noah Wyle, ha desvelado el estado de la tercera entrega. El actor confirmaba además que la nueva tanda de episodios seguirá tratando temas de actualidad y relevantes para la comunidad médica.

"Estamos a punto de volver a la sala de guionistas para la temporada 3", anunció Wyle durante una entrevista en la sala de prensa de los Actor Awards, según recoge ScreenRant.

El intérprete, que en la gala se hizo con el galardón a mejor actor de una serie dramática, mientras que The Pitt se alzaba con el premio a mejor reparto en una serie dramática, añadió que lo primero que hacen cada temporada es reunirse "con expertos de todos los ámbitos de la asistencia sanitaria imaginables y preguntarles qué debería aparecer en televisión, qué sería útil para el trabajo que realizan", un proceso que van a comenzar para la tercera entrega "en las próximas semanas".

Así, es de esperar que la serie siga bebiendo de la realidad, mostrando en pantalla problemas actuales. "Nunca faltan tramas en las que inspirarse en una sala de urgencias. Y cuando tienes personajes tan ricos, diversos y multidimensionales como los que tenemos, es muy fácil proyectarlos hacia el futuro y averiguar con qué estarían luchando en ese momento", expuso Wyle, que abordó además la difícil situación a la que se enfrentan muchos estadounidenses por los recortes.

LA SERIE SEGUIRÁ REFLEJANDO LOS RECORTES EN SANIDAD

"Obviamente, estos recortes en Medicare, que afectarán a los estadounidenses y los sacarán de las listas, los cierres de hospitales... Hay todo tipo de problemas muy urgentes a los que se enfrentan los hospitales y los trabajadores sanitarios en Estados Unidos, y, por desgracia, solo hemos arañado la superficie", señaló el actor.

De hecho, Gemmill y John Wells, productores ejecutivos de la ficción ya hablaron de cómo la segunda temporada abordaba los recortes al programa Medicaid. "Sí, uno de los temas que exploramos este año es cómo los cambios en el programa están afectando tanto a los pacientes como a los médicos que tienen que atenderlos, y cómo esto supone una carga adicional para el sistema", aseguraron el pasado mes de diciembre en un encuentro virtual con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba CulturaOcio.com.

Por el momento, la tercera temporada de The Pitt no tiene una fecha de estreno confirmada, si bien se especula que podría aterrizar en la plataforma en enero de 2027.

La primera temporada de la ficción, estrenada en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó cinco, entre ellos el de mejor serie dramática y mejor actor principal para Wyle. También ha obtenido dos galardones en los Globos de Oro y tres en los Critics Choice Awards: mejor serie dramática, mejor actor protagonista para Wyle y mejor actriz secundaria para Katherine LaNasa.