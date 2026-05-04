Isa Briones (The Pitt) reprende a los fans por gritarle en su función en Broadway: "¡Qué jodida falta de respeto!" - CONTACTO

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Isa Briones encarna a la doctora Trinity Santos en el drama médico The Pitt. No obstante, la actriz también interpreta actualmente a Connie Francis en el musical de Broadway Just In Time y ha cargado duramente contra aquellos fans que le gritan (en particular, cosas relacionadas con la serie) estando en el escenario.

"¡Eh, eh, eh! Una vez más, Broadway no es un circo", escribió la intérprete en una historia de Instagram este pasado sábado. "No gritéis lo que os dé la gana a los artistas. Gritar '¿cuándo vas a terminar tus historiales?' antes de que cante Who's Sorry Now? es una jodida falta de respeto hacia los artistas que están en el escenario y hacia el resto del público. Me estáis sacando de quicio", señaló, arrojando así un poco de luz sobre lo ocurrido.

Tras recriminar el comportamiento de los fans, la actriz terminó su mensaje en una nota más amable. "Amor y luz, y por favor, recordad que estáis en espacios compartidos y disfrutando arte", expuso.

“once again, broadway is not a circus. do not yell whatever you want at the performers. yelling "when are you going to finish your charts" before I sing Who's Sorry Now is so f*cking disrespectful to the performers onstage and your fellow audience members. yall are pissin me off” pic.twitter.com/zDJVw5qzXo — isa briones club (@IsaCrave) May 2, 2026

LA DOCTORA SANTOS Y LOS HISTORIALES CLÍNICOS

En cuanto a por qué a Briones le gritaron precisamente sobre terminar unos historiales, cabe recordar que su personaje en The Pitt tiene dificultades durante toda la segunda temporada para sacar tiempo y terminar de rellenar los historiales clínicos de los pacientes. Esta circunstancia ha sido objeto de memes en redes sociales, siendo una broma recurrente alrededor del personaje.

Briones, que aparte de en The Pitt ha aparecido en títulos como Pesadillas o Star Trek: Picard, debutó en Broadway en 2024 en el papel de Eurídice en Hadestown. Desde el 1 de abril forma parte del elenco de Just In Time, que narra la vida y la carrera del cantautor estadounidense Bobby Darin, al que da vida Jeremy Jordan, tomando el testigo de Matthew Morrison.