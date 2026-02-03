Noah Wyle remarca la importancia de la "aprobación" de la comunidad médica a The Pitt: "Nos dio la confianza necesaria" - HBO MAX

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Pitt continúa su andadura en HBO Max con el estreno de sus 15 episodios, que llegarán a la plataforma semanalmente. La premiada primera entrega del drama médico, que ya ha renovado por una tercera temporada, fue aclamada tanto por la crítica como por el público. Su protagonista y productor ejecutivo, Noah Wyle, ha revelado cómo vivió la recepción de la serie, destacando la importancia del visto bueno de una audiencia en particular.

"Fue lento", señaló el actor en una rueda de prensa en la que estuvo presente de forma virtual CulturaOcio.com, respondiendo a si había sentido inmediatamente la respuesta del público ante la ficción. "La comunidad médica fue la primera en acogerla y lo hizo con entusiasmo. Y como ese era el público al que realmente nos dirigíamos y del que esperábamos obtener el visto bueno, fue muy gratificante", explicó.

En opinión del actor, fue el "sello de aprobación" de esos profesionales lo que "dio a otras personas la confianza necesaria para ver" The Pitt "y sentir que no iba a ser una pérdida de tiempo". "Y a partir de ahí, la noticia comenzó a difundirse", añadió el intérprete que con su papel del doctor ha ganado, entre otros premios, el Emmy a mejor actor protagonista, y acaba de ser galardonado en los Critics Choice Awards.

"LA CRISIS DE LA SEGUNDA TEMPORADA"

En cuanto a la presión a la hora de embarcarse en la segunda temporada, Wyle aseguró haber sentido que "la proverbial crisis del segundo año es real". "Y cuando tienes algo tan impactante y exitoso como lo fue nuestra primera temporada, es inevitable que tengas que luchar contra las expectativas", admitió, señalando, en todo caso, cómo John Wells, productor ejecutivo de la serie, había ayudado a aliviar parte de esa presión.

"No tenéis que hacerlo más grande, mejor, más rápido, más fuerte, solo tenéis que volver a hacerlo y recordar lo que hicisteis la primera vez, ser fieles a los personajes, ser sinceros e ir a partir de ahí", les dijo Wells, según recordó Wyle.

Aparte de los mencionados Wyle y Howell, completan el reparto de la serie creada por R. Scott Gemmill, Isa Briones, Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Shabana Azeez y Sepideh Moafi, entre otros.