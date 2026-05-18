Noah Wyle adelanta cuándo tendrá lugar la temporada 3 de The Pitt - HBO MAX

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Tras sus dos aclamadas temporadas, The Pitt regresará a HBO Max con una tercera entrega. Noah Wyle, su protagonista, ha adelantado en qué momento se ambientará la trama de los nuevos episodios del premiado drama hospitalario.

"Estamos a punto de empezar el rodaje de la tercera temporada", afirmó Wyle, en declaraciones recogidas por Deadline durante el upfront de Warner Bros.

"La acción se desarrolla a principios de noviembre, justo antes de las fiestas, dando pie a toda una nueva serie de emergencias, enfrentamientos y complicaciones", reveló, acompañado de Katherine LaNasa, su compañera en The Pitt.

Wyle no concretó a qué festivos del mes se refería, aunque únicamente existen dos opciones: el Día de los Veteranos, que se celebra en Estados Unidos el 11 de noviembre, y Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

LOS VETERANOS FUERON UNA PARTE IMPORTANTE EN LA TEMPORADA 2

Llegados a este punto, vale la pena destacar que los excombatientes han sido una parte importante en las tramas de The Pitt a través de personajes como el carismático doctor Jack Abbot (Shawn Hatosy) o la doctora Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi), que se incorporó en la segunda temporada. En esta entrega, además, también se presentó a Duke Ekins (Jeff Kober), mecánico de motos y viejo amigo del doctor Michael 'Robby' Robinavitch, interpretado por Wyle.

Sin embargo, aunque el Día de los Veteranos no es una opción descartable, lo más probable es que la temporada 3 se sitúe durante el Día de Acción de Gracias. La filmación de los nuevos capítulos, según confirmó durante un evento el director y productor ejecutivo John Wells, comenzó el pasado mes de marzo.

"Volveremos a la producción en junio y tenemos previsto regresar a la emisión en la misma semana de enero del año siguiente con 15 episodios", añadió en declaraciones recogidas por Deadline. De este modo, la tercera temporada mantendrá la misma dinámica de las dos primeras entregas, que también se estrenaron en enero.

"The Pitt es un análisis realista de los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios en la América actual, visto a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital de Pittsburgh", reza la sinopsis de la serie. La primera temporada, que se estrenó en enero de 2025, recibió 13 nominaciones a los premios Emmy y ganó 5, incluidos mejor serie dramática, mejor actor principal para Wyle y mejor actriz secundaria para LaNasa.

Por otra parte, la segunda entrega de la serie, que concluyó el pasado 17 de abril, situó su trama diez meses después de los sucesos de la primera temporada, en cuyos episodios finales el equipo de urgencias se enfrentaba a las consecuencias de un tiroteo en un festival durante la celebración del 4 de julio.