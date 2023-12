Malas noticias para Spider-Man 4 de Tom Holland

MADRID, 31 Dic. (CulturaOcio) -

Marvel Studios y Sony Pictures continúan trabajando en el desarrollo Spider-Man 4, la próxima entrega del superhéroe interpretado por Tom Holland. El filme es uno de los más esperados del UCM ya desde el estreno en 2021 de Spider-Man: No Way Home. Sin embargo, las noticias que llegan no son nada positivas.

El insider DanielRPK ha informado a través de Patreon de que el filme, que supondrá el regreso de Holland a la franquicia marvelita, no comenzará su rodaje hasta entrado el año 2025. Esto quiere decir que la película no se estrenaría en cines hasta, como mínimo, 2026.

Aunque no se trate de una fecha oficial, esta filtración tiene sentido dado que por ahora las compañías ni siquiera han cerrado por completo una historia para Spider-Man 4. Los rumores apuntan a que la cinta se centrará en algo más terrenal que la anterior entrega, explorando el lado urbano del superhéroe.

Además, de nuevo estaría acompañado por otros personajes del UCM como Ant-Man y Daredevil. En cualquier caso, los estudios no se han pronunciado al respecto de tales informaciones. Y recientemente el propio Holland aseguró que quiere ser muy cuidadoso por lo que simboliza el personaje y su legado.

"Todo cuanto puedo decir es que hemos mantenido constantes conversaciones sobre cómo podría ser la cuarta película. Que podamos encontrar o no el modo de hacer justicia al personaje es otra historia", afirmaba el actor en una entrevista concedida a Collider hace unas semanas.

Por ello, Marvel y Sony estarían tratando de encontrar la manera de llevar de nuevo al lanzarredes a la gran pantalla de una manera satisfactoria. Sin un guion sobre la mesa a estas alturas y dada la necesaria preproducción en una película de este calibre, es normal que Spider-Man 4 no empiece sus grabaciones hasta 2025.