Violento tráiler de Echo con Daredevil y Kingpin, los 'robaescenas' de la serie que marca un hito en Marvel

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Mientras la segunda temporada de Loki llega a su fin con el estreno de su último capítulo el próximo viernes 9 de noviembre, Disney+ ya se prepara para la próxima serie de televisión Universo Marvel con el estreno del primer tráiler de Echo.

La serie protagonizada por Alaqua Cox, que retoma su papel de Maya Lopez, la letal joven sordomuda, con el que debutó en Ojo de Halcón (Hawkeye), ha presentado su primer avance. Un tráiler de casi dos minutos de duración que ha contado con la presencia de dos importantes activos: la fugaz aparición de Dardevil y la presencia, esta mucho más prominente, del villano Kingpin.

Y es que no hay que olvidar que, tal y como se reveló en Ojo de Halcón, la protagonista es sobrina nada más y nada menos que de Wilson Fisk, el temible señor del crimen al que vuelve a dar vida Vincent D'Onofrio que protagoniza algunos de los momentos más brutales y violentos del tráiler. También retomará su papel Charlie Cox, que volverá a encarnar a Daredevil/Matt Murdock tal y como hizo en Spider-Man: No Way Home y en los capítulos finales de She-Hulk.

Tras su enfrentamiento en las tres temporadas de la serie de Daredevil de Netflix, es de esperar que los personajes de D'Onofio y Cox vuelvan a enfrentarse en Echo... o a más tardar en Daredevil: Born Again, la nueva serie del Diablo de Hell's Kitchen ya dentro del UCM.

"Echo gira en torno a Maya Lopez, cuyo comportamiento despiadado en la ciudad de Nueva York la persigue en su ciudad natal. Debe afrontar su pasado, reconectar con sus raíces nativas americanas y aceptar el significado de la familia y la comunidad si alguna vez espera seguir adelante", reza la sinopsis oficial. El reparto de Echo también incluirá a Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene y Zahn McClarnon.

La primera temporada de Echo hará historia dentro del Universo Marvel, ya que estará disponible al completo en Disney+ a partir del 10 de enero de 2024 siendo así la primera ficción marvelita que no estrena sus capítulos semanalmente.