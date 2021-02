¿Hay que ver WandaVision para entender Doctor Strange 2 y el resto de películas de la Fase 4 de Marvel?

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Con Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) Marvel ha entrado por todo lo alto en su Fase 4. La historia de Wanda, como ya ha sido confirmado, continuará con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que a su vez enlazará con Spider-Man 3: No Way Home. Sin embargo, no será necesario ver la serie de Disney+ para entender la segunda película del Hechicero Supremo.

Una de las cosas que más preocupa a los fans del UCM ahora que se ha expandido también al formato televisivo, es si será necesario ver todas las series para poder seguir el hilo de las películas. Son muchos los proyectos que Marvel tiene anunciados para los próximos meses y años. Pero, al menos en el caso de WandaVision, no hará falta haber visto los episodios para entender las películas futuras.

Por supuesto, la enrevesada y entrelazada trama del UCM se entiende mejor si se ven todas las películas y series. Pero los creadores marvelitas son muy conscientes de ello, y han tenido la precaución de hacer que cada proyecto funcione, a su manera, de forma independiente, evitando así que los espectadores se hagan un lío con tanta información y personajes.

Durante su intervención en la TCA 2021, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige ha explicado cómo ha trabajado estrechamente con Sam Raimi -director de Doctor Strange 2- para asegurarse que su película sea "accesible" para todo el público, independientemente de si han visto o no Bruja Escarlata y Visión.

"Una de las cosas que ya no me preocupa es la presentación de Teyonah Parris", explicó Feige refiriéndose a cómo WandaVision ha presentado a Mónica Rambeau de cara a su participación más amplia en Capitana Marvel 2. "He tenido muchas conversaciones con Sam Raimi y el equipo de Doctor Strange 2 para que la película sea accesible al público haya visto Bruja Escarlata y Visión o no", agregó.

Esto sin duda es otra inteligente estrategia por parte de Marvel, ya que permite a los espectadores entender las diferentes producciones, dándoles libertad para elegir qué series quieren ver y cuáles no sin perder el hilo narrativo.

Posiblemente ésta sea la dinámica para el resto de futuras series y películas, ya que de otro modo Marvel se arriesgaría a perder al público que no tiene tiempo para ver todos los episodios. Por otro lado, todo sigue interconectado, y los fans que hayan visto WandaVision verán su tiempo recompensado en la próxima aventura en solitario de Doctor Strange.

El último episodio de Bruja Escarlata y Visión se estrena en Disney+ el viernes 5 de marzo.