Apoteósico tráiler de la temporada 2 The Last of Us cargado de spoilers

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

The Last of Us ya ha arrancado su segunda temporada en Max. Con el primer episodio ya disponible, la plataforma de streaming ha lanzado un nuevo tráiler de lo que está por venir en las próximas semanas. Un espectácular adelanto que promete buenas dosis de drama, toneladas de acción, con hordas de infectados al ataque, y muchos, muchos spoilers.

El tráiler arranca con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) compartiendo un momento juntos, lo que parece augurar una reconciliación entre ellos tras el final de la primera temporada, cuando Joel se negó a permitir que los médicos de los Luciérnagas la sacrificaran para desarrollar una cura y mató a todos para salvarla.

No obstante, cabe recordar que el primer tráiler de esta segunda entrega de The Last of Us concluía con Ellie diciendo a Joel: "Lo juraste", en lo que sin duda será el momento en el que Ellie descubra que Joel le mintió sobre lo que pasó en el hospital.

Los nuevos personajes clave de la nueva temporada también han hecho acto de presencia en el tráiler: Abby (Kaitlyn Dever), que lleva un lustro tras la pista de Joel y busca venganza y acabar con el hombre que mató a su padre, Dina (Isabela Merced), el interés romántico de Ellie en esta temporada.

"Volveré, si eso quieres. Y seguiré, si eso quieres", le dice Dina a Ellie en el clip, poniendo de manifiesto que el fuerte vínculo que las unirá en esta temporada y que ya se ha podido ver en el primer episodio.

El tráiler también adelanta el enfrentamiento entre nuevos grupos como los paramilitares del Frente de Liberación de Washington (WLF), liderados por Isaac Dixon, encarnado por Jeffrey Wright que retoma su personaje del videojuego, y los Serafitas, un colectivo integrista caracterizado por sus creencias religosas extremas y su rechazo a la tecnología y los objetos del "viejo mundo".

El adelanto también muestra varias secuencias protagonizadas por los infectados que, tal y como dejó entrever el final del primer capítulo, finalmente irrumpirán en Jackson desatando el caos y la muerte en el asentamiento.