El tráiler de The Last of Us temporada 2 adelanta una nueva variante de infectados y la ruptura entre Joel y Ellie - HBO

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Tras varios teasers, HBO ha lanzado el tráiler oficial de la segunda temporada de The Last of Us. Esta entrega, que constará de siete episodios, se estrenará el lunes 14 de abril en Max. Y el adelanto ya ha dado algunos importantes detalles de la trama, incluyendo la llegada de una nueva variante de infectados y los problemas en la relación entre los dos protagonistas.

La temporada arrancará cinco años después del final de la primera entrega. El tráiler comienza con una escena de Ellie (Bella Ramsay) y Joel (Pedro Pascal) caminando por el bosque, una secuencia que recuerda a su vida en la primera temporada.

También se muestra su vida en Jackson, la comunidad pacífica que ya apareció en la primea entrega, con una escena de Ellie bailando con Dina (Isabela Merced). Joel está mostrando un mapa a un personaje que no aparecía en el videojuego original, su sobrino Benjamin, al que le pregunta qué hay más allá de los muros de su hogar. "Monstruos", contesta el pequeño.

En otras de las secuencias se puede ver un clicker emergiendo de la nieve y a un grupo de infectados fuera de control, un ataque contra Jackson que volverá a poner en peligro a Joel y Ellie. Otra importante novedad es la llegada de los Serafitas, una secta religiosa que tendrá un papel importante en el conflicto central de la temporada.

Pero el momento más impactante llega al final del tráiler: el enfrentamiento entre Joel y Ellie. "Lo juraste", le dice Ellie a Joel, haciendo referencia al final de la primera temporada, cuando Joel le miente diciéndole que su inmunidad no sirvió para crear una cura. En realidad, él se negó a permitir que los médicos de las Luciérnagas la sacrificaran para desarrollar un medicamento y mató a todos para salvarla.

Gabriel Luna como Tommy, Rutina Wesley como Maria, Kaitlyn Dever como Abby, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac también formarán parte del elenco de la segunda temporada de The Last of Us. Además, Catherine O'Hara participará como actriz invitada.