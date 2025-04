Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us: "La crisis y el dolor pueden servir para entender mejor nuestra sociedad"

Pedro Pascal, protagonista de The Last of Us: "La crisis y el dolor pueden servir para entender mejor nuestra sociedad" - MAX

LOS ÁNGELES, 14 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

La espera ha terminado. The Last of Us ha estrenado su segunda temporada en Max este lunes 14 de abril. Creada por Craig Mazin y Neil Druckmann, la aclamada serie está basada en el exitoso videojuego de Naughty Dog para PlayStation. La historia retoma la trama cinco años después del final de la primera temporada, con Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams (Bella Ramsey) enfrentándose no solo a un mundo postapocalíptico más hostil, sino también a los conflictos internos que han marcado su compleja relación.

Esta nueva entrega, compuesta por siete episodios, promete llevar la trama de Joel y Ellie a un terreno aún más oscuro, complejo y emocionalmente devastador. El actor Pedro Pascal se mete de nuevo en la piel de Joel Miller, y no solo regresa a uno de los papeles más emblemáticos de su carrera, sino que lo hace con un entusiasmo renovado y un equipo reforzado.

"Estar de vuelta es algo muy especial", manifestó el actor durante una rueda de prensa celebrada en Los Ángeles. "Hay algo realmente emocionante en ofrecer a todo el mundo otra temporada de una serie que aman y en la que todos hemos trabajado muy duro", dijo Pascal también reflexionó sobre el papel de The Last of Us como reflejo del mundo actual: "Contar historias siempre ha sido una forma catártica de enfrentarnos a la realidad. Bajo circunstancias extremas, ver relaciones humanas en crisis y con dolor puede ser un espacio seguro para comprender mejor nuestra sociedad. Esta serie lo hace de forma bellamente inteligente", afirmó.

Su compañero Gabriel Luna ahondó en esa idea: "La primera temporada trataba sobre una pandemia. Ahora, la segunda trata sobre conflictos. ¿Dónde empiezan? ¿Quién los inicia? Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo. Esa es la clave emocional de esta temporada", explica Luna, quien interpreta a Tommy Miller.

Bella Ramsey, quien encarna a Ellie Williams, compartió su mezcla de emoción y nerviosismo ante el estreno de los nuevos capítulos. "Da un poco de miedo. La primera temporada fue un bombazo, y ahora siento que todo el mundo estará mirando con lupa lo que hacemos. Pero también es una celebración del gran esfuerzo que ha hecho todo el equipo", señaló la joven.

NUEVAS CARAS, MISMA INTENSIDAD

La segunda temporada de The Last of Us amplía su reparto con nuevos actores. Kaitlyn Dever se une al elenco como Abby, un personaje central y complejo. "Tenía todos los sentimientos posibles: nervios, ansiedad, emoción. Siempre he sido fan del juego y de la serie. Entrar en este mundo fue abrumador al principio. Pero cuando llegué al set de rodaje, me sentí cuidada como nunca antes", relató la actriz.

Young Mazino, quien interpreta a Jesse, compartió una experiencia similar. "Me sentí increíblemente afortunado. Cuando vi la magnitud de los decorados, me entró el vértigo. Pero la energía del equipo era cálida, acogedora, sin egos. Eso es algo muy raro de encontrar, especialmente en producciones como esta".

La actriz Isabela Merced, por su parte, da vida a Dina, el nuevo interés romántico de Ellie. "Dina es como una extensión de mí misma. En un mundo así, intentaría aportar un poco de luz. Creo que ese es nuestro superpoder como humanos: podemos cambiar nuestra realidad con la actitud. Dina es la brújula emocional de Ellie, su luz. Pero también está de duelo. Explorar esa complejidad fue muy enriquecedor", explica la intérprete.

Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie, sienten un gran orgullo por el resultado de la segunda temporada. "Llevamos trabajando muy duro durante dos años, sin apenas descanso desde que terminamos la primera temporada. Estamos deseando que la gente vea lo que hemos hecho. Nos sentimos muy orgullosos", explicó Mazin. "Tenemos una temporada salvaje por delante", añadió Druckmann.