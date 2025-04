The Last of Us 2x01 sorprende con un cameo que maravilla a los fans del videojuego

The Last of Us 2x01 sorprende con un cameo que maravilla a los fans del videojuego - MAX

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

The Last of Us ya ha estrenado su segunda temporada en Max. Esta nueva entrega relatará una parte de la trama de The Last of Us Part II, la secuela del videojuego en el que está basada la serie. Y precisamente los fans más acérrimos del material son los que se han descubierto un sorprendente y genial cameo en el primer episodio.

La música en The Last of Us es uno de sus elementos más emblemáticos, en la que destaca la icónica sintonía inicial que comparten serie y juego. Gustavo Santaolalla, el músico argentino responsable de la banda sonora de ambos, ha sorprendido con su aparición en esta nueva temporada.

El compositor, que también firma la banda sonora de películas como el clásico del cine mexicano Amores perros y Brokeback Mountain (En terreno vedado), el drama romántico protagonizado por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, cuenta con un breve cameo en el arranque de la segunda entrega.

El cameo tiene lugar en el primer capítulo, titulado Los días por venir, durante la escena del baile en la que, durante un fugaz instante, se puede ver a un hombre que destaca por su abundante barba blanca tocando una especie de ukelele. Se trata de nada menos que Santaolalla, en lo que ya es su segundo cameo en el universo de The Last of Us.

El primer homenaje al músico tuvo lugar en el The Last of Us Part II, la segunda entrega del videojuego, donde se le pudo ver tocando el banjo en el condado de Jackson, la comuna de supervivientes dirigida por Maria Miller.

Tampoco es la primera vez que la serie sorprende con cameos del videojuego desarrollado por Naughty Dog. En la temporada 1 de The Last of Us, Troy Baker, doblador original del personaje de Joel, interpretó en la ficción a James, el ojo derecho del líder de la secta caníbal. Además, al final de la temporada volvió a haber un cameo, pues la actriz que interpreta a la madre de Ellie en la secuencia que relata su brutal nacimiento es nada menos que Ashley Johnson, que pone voz a Ellie en el juego.