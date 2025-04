The Last of Us 2x01: ¿Son inteligentes los infectados y qué son los acechadores (stalkers)?

The Last of Us 2x01: ¿Son inteligentes los infectados y qué son los acechadores (stalkers)? - MAX

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

El primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us ya ha aterrizado en Max y, como no podía ser de otra manera, no ha estado exento de infectados. De hecho, la ficción ha introducido un tipo de "zombi" inteligente que, si bien no resultará desconocido para los fans del videojuego, sí que supone una gran novedad en la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La temporada 2 de The Last Of Us comienza cinco años después de los eventos de la primera. La serie muestra cómo Joel y Ellie, que se han distanciado notablemente, se encuentran totalmente integrados en la vida en Jackson, con el personaje de Pedro Pascal dedicado a la planificación de la construcción de la ciudad y el de Bella Ramsey a patrullar fuera de los muros para mantener a raya tanto a los infectados como ha posibles grupos de supervientes hostiles.

Es durante una de esas expediciones que Ellie desobedece a la líder del grupo, Kat, para adentrarse junto con Dina en un centro comercial abandonado. Allí, las amigas acaban fácilmente con un infectado, pero debido al mal estado del edificio, el suelo se derrumba bajo los pies de Ellie, cayendo hasta la planta baja y quedando aislada de Dina mientras esta busca una manera de llegar hasta ella.

Aunque la chica no baja la guardia, disponiéndose a investigar esa parte del centro comercial con cautela, lo cierto es que no se percata de que un tipo de infectado muy particular se encuentra siguiendo sus pasos, moviéndose a cuatro patas y en silencio. Cuando, tras un tenso juego del gato y el ratón en el que la infectada demuestra una gran destreza a la hora de camuflarse y acechar a la joven, finalmente se encuentra ante la criatura. Ellie le increpa para que se abalance sobre ella y así poder abatirla, pero esta huye, al contrario de lo que habría hecho cualquier otro infectado.

Poco después, cuando Ellie le da la espalda, la infectada se tira sobre ella y la muerde antes de que pueda acabar con ella. Aunque, dada su inmunidad, no se trata de un ataque mortal, la joven queda conmocionada al verse realmente sorprendida por el furibundo y, sobre todo, calculado ataque que ha sufrido y ante el hecho de que una sola de los infectados la haya puesto en una situación que, para cualquier otro, hubiera acabado con su vida.

Dada la gravedad del descubrimiento, al volver a Jackson, Ellie cuenta a los líderes de la comunidad su encuentro, avisando de que se trata de un nuevo tipo de infectado, uno inteligente que, como los humanos, es capaz de esperar y actuar conforme a una estrategia, si bien solo Maria y Tommy parecen tomar en serio sus palabras, respaldadas, sin mucha credibilidad, por Dina.

Aunque para Ellie y los habitantes de Jackson este tipo de infectado sean algo inédito, a estas alturas de la historia en los videojuegos ya habían aparecido alguna vez. Dado su comportamiento y su táctica de ataque, estos zombis reciben el nombre de acechadores (en inglés, stalkers) y resultan una amenaza mayor que los más comunes corredores e incluso los chasqueadores.

Son más peligrosos por su inteligencia y también por la novedad que suponen, lo que significa que los habitantes de Jackson no están acostumbrados a hacerles frente. Y todo apunta que esta aparición de un acechador en el episodio 1 de la temporada no ha sido más que la primera de muchas.