¿Resucitará Marvel The Punisher en Disney+?

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Tras su paso por Netflix, Daredevil tendrá una segunda vida en Disney+ con una nueva serie que, además de estar también protagonizada por el Matt Murdock de Charlie Cox y el Kingpin de Vincent D'Onofrio será una continuación de su tercera temporada. Y esta es la razón por la que muchos fans de Marvel se preguntan ya si tras ella también le seguirá The Punisher, la ficción que protagonizó en Netflix Jon Berntahl como Frank Castle, el Castigador.

Bernthal encarnó al antihéroe de Marvel a lo largo de dos temporadas con las que conquistó a los seguidores marvelitas. No obstante, el personaje interpretado por Bernthal debutó en el UCM en la segunda temporada de Daredevil, cuando Murdock y su amigo y compañero de abogacía, Foggy Nelson, se hicieron cargo de su caso por homicidio.

Claro que, esa no fue la primera vez que el abogado ciego y Castle habían coincidido en la serie. Precisamente, cuando ejercía en sus funciones como asesor legal y héroe guardián, Murdock rastreó a su compañero justiciero, llegando incluso, a ser secuestrado por él.

Fue después de que el Punisher de Bernthal saboteara la operación que puso en marcha el fiscal del distrito para capturar a un poderoso narcotraficante. No se debe olvidar que el expeditivo antihéroe tiene su propia vendetta personal en su lucha contra el crimen y las bandas, puesto que su esposa e hijos fueron asesinados durante el fuego cruzado de una guerra entre dos de ellas. Y, de hecho, él mismo recibió el impacto de una bala en la cabeza que casi acaba con su vida.

Pero para averiguar si el actor volvería a encarnar al personaje, hay que remontarse a diciembre del año pasado. Fue por entonces cuando el actor, coincidiendo con el estreno de Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), concedió una entrevista a The Hollywood Reporter donde dejó caer que estaría dispuesto a volver, ya que The Punisher es un personaje que adora, aunque también aseguró que no volvería simplemente porque se lo pidieran: "No se trata de si haces el personaje; se trata de si puedes hacerlo bien, y únicamente me interesa hacerlo bien".

Teniendo presente el éxito y las excelentes críticas que la series del UCM está cosechando, y las propias palabras del actor, siempre cabe la posibilidad de que el Punisher de Bernthal regrese, ya que su historia quedó totalmente abierta. Como los fans recordarán, la primera temporada de la serie de netflix seguía a Castle buscando dejar al descubierto la conexión entre la operación clandestina de Cerberus y el encubrimiento orquestado por el fiscal de distrito en la Masacre de Central Park.

Y en los hechos acontecidos durante la segunda temporada, Punisher se convirtió en la sombra guardiana de Amy Bendix. La joven estafadora que fue reclutada por la mafia rusa para obtener fotografías comprometedoras del senador David Schultz. La serie de Netflix concluía con Castle como Punisher, protegiendo a los inocentes y desvalidos. Precisamente, si Marvel decidiera recuperar al personaje, un giro interesante sería el de mostrar en qué ha estado inmerso el justiciero desde que se convirtió en el protector de Amy.

Otra posible opción es la de que Bernthal aparezca en la nueva serie de Daredevil. Sin embargo, teniendo en cuenta que la serie de la Casa de las Ideas podría seguir la misma dinámica de las anteriores y cuente con seis capítulos, resulta improbable que Punisher terminara formando parte de la trama. En cualquier caso, el regreso de Charlie Cox como Daredevil abre la puerta al de Frank Castle e incluso el de Bernthal encarnándolo de nuevo.