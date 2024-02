Nuevo tráiler y primeras críticas de The Walking Dead The Ones Who Live: "Es un triunfo por y para fans de TWD"

Nuevo tráiler y primeras críticas de The Walking Dead The Ones Who Live: "Es un triunfo por y para fans de TWD" - AMC

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off protagonizado por Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), se estrenará en exclusiva en España en AMC+ el 26 de febrero, un día después que en Estados Unidos. Al mismo tiempo que han salido a la luz las primeras críticas, la cadena ha lanzado un nuevo adelanto de la ficción.

El clip comienza con Michonne mirando el teléfono móvil con inscripción que parece dar pistas sobre el paradero de Rick. Además, el vídeo incluye imágenes de la serie original que resumen la relación de los protagonistas. "Te quiero muchísimo", dice Rick. "Ha pasado tanto tiempo", responde Michonne. "Hasta mi último aliento, soy tuyo", agrega el protagonista, mientras Michonne deja claro que no va a parar hasta encontrarle. "El amor verdadero nunca muere", se puede leer.

En una entrevista con EW, Lincoln explicó que fueron Gurira y el productor Scott Gimple quienes propusieron que el spin-off fuera una historia de amor. "Simplemente dijeron: 'Mira, ¿por qué no contamos una historia de amor? ¿Por qué no vemos si podemos volver a conectar a estos dos amantes de estas zonas horarias extrañamente dispares y contar una historia más amplia sobre lo que los adultos han estado haciendo mientras nosotros estábamos luchando?'", relató.

"Bien, hagámoslo. Contemos una historia de amor. Y supongo que esa es la historia en la que nos sumergimos. ¿Podrá su amor sobrevivir al tiempo y la distancia?", añadió el actor. "Es una historia de amor épica, pero también es una historia de supervivencia", apuntó Gimple.

Las primeras críticas de la serie ya han salido a la luz y, en general, parece que ha salido bien parada: en Rotten Tomatoes anota un 88% de calificación. "The Walking Dead: The Ones Who Live es un triunfo, creado con cariño por fans de TWD para fans de TWD", señalan desde What to Watch.

"En el mejor de los casos, es una poderosa muestra de lo buenos que son Lincoln y Gurira en estos roles. Pero no esperéis una reinvención radical de la franquicia", advierten desde TheWrap. "The Ones Who Live no está a la altura de las expectativas. No es mala per se, y hay momentos de grandeza, pero dado cuánto tiempo han esperado los fans de The Walking Dead para que Rick regrese, no es el gran regreso que esperábamos", reza la crítica de Digital Spy.