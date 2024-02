Los títulos de The Walking Dead: The Ones Who Live revelan conexiones con el origen de TWD

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: The Ones Who Live, spin-off protagonizado por Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), se estrenará en AMC+ el 26 de febrero. Ya se han desvelado los títulos de los tres primeros episodios, que hacen referencia a la primera temporada de la serie original.

Los capítulos 1x01, 1x02 y 1x03 se titulan respectivamente Years, Gone y Bye. Estos nombres conectan directamente con el piloto de TWD, Days Gone Bye. Cuando Rick fue capturado por la CRM en la temporada 9 de The Walking Dead, resultó gravemente herido y se desmayó. Antes de que comenzara el apocalipsis zombie, le dispararon y también se desmayó. Tanto el piloto de The Walking Dead como The Ones Who Live, por lo tanto, sugieren un significado oculto que implica que Rick se encuentra en circunstancias desconocidas.

La CRM no se parece a ningún otro grupo de villanos que Rick se haya encontrado antes, lo que se refleja en la confirmación de que Rick estará en situaciones que son nuevas para él, tal como ocurre en el piloto de TWD, cuando despierta y tiene que adaptarse a un mundo apocalíptico que no sabe cómo ha comenzado.

Además de esta coincidencia, los títulos de los episodios cuentan la misma historia pero con diferentes factores. Days Gone Bye mostraba cómo Rick dejaba un mundo de normalidad y entraba en otro lleno de zombies. Years Gone Bye también podría significar otro gran cambio para Rick, del mundo lleno de caminantes al gobierno de la CRM.

Years además sugiere que el primer episodio podría incluir un salto temporal, y no necesariamente continuar justo donde los fans vieron a Rick por última vez. Por su parte, Gone podría hacer referencia a la desaparición de Rick en la temporada 9 o incluso insinuar su huida de la CRM. Que esto suceda en el segundo episodio tendría sentido, ya que coincide con el avance que se muestra en el final de The Walking Dead, cuando Rick tenía ambas manos, a diferencia del tráiler final de The Walking Dead: The Ones Who Live, que muestra a Rick aparentemente tras haber perdido una mano.

Gone y Bye podrían abordar directamente la lucha de Rick y Michonne por reunirse. Bye también podría tener un significado desgarrador, ya que podría indicar que Rick se da cuenta de que es posible que no pueda reunirse con su familia tan pronto como esperaba. Esto también se relaciona con las pistas que le dejaron a Michonne el teléfono móvil y el mensaje en japonés, que decía: "Cree un poco más". Además de esto, una despedida también podría dar a entender que Rick adopta voluntariamente el mando de la CRM bajo el liderazgo del mayor general Beale para sobrevivir y volver con su familia después de años.