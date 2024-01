Rick y Michonne, entre hordas de zombies en el explosivo tráiler de The Walking Dead: The One Who Lives

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

El 25 de febrero de 2024 desembarcará en AMC y AMC+ The Walking Dead: The One Who Lives. Y mientras se acerca la fecha de estreno, ya ha salido a la luz el explosivo tráiler final de este nuevo spin-off en el que Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) se reencuentran tras los acontecimientos de la serie original.

The Walking Dead: The One Who Lives verá a Michonne liderando una misión de rescate para recuperar a Grimes al enterarse de que este se encuentra desde hace casi una década cautivo a manos de la República Cívica Militar. Y el nuevo avance de la serie, ya da buena cuenta de que la expeditiva cazadora de zombies está dispuesta a cuanto haga falta para rescatar a su amigo.

El clip arranca con un esperanzado Grimes diciendo, "estoy llegando a casa". Sin embargo, librarse de la República Cívica Militar y de su líder en las sombras, el general Beale (Terry O' Quinn) no será tarea fácil, aun con la inestimable ayuda de Michonne, quien en las vibrantes imágenes emprenderá un sangriento camino plagado de caminantes y otros peligros hasta llegar a Rick y sus captores.

"Perdí a alguien hace años. Ahora lo estoy buscando", sentencia Michonne en una desgarradora secuencia del clip. Pero pese a sus esfuerzos, Beale no está dispuesto a que Grimes abandone sin más las instalaciones de su complejo militar.

Y hará todo lo posible para que así sea. "Este es el ejército más poderoso del planeta", le dice el líder de la República Militar Cívica a Grimes, que, desde su cautiverio, fue destinado a eliminar a caminantes de una instalación de la comunidad y ha tratado de escapar sin suerte en numerosas ocasiones.

Sin embargo, no es lo único que desvelan las potentes imágenes, también el regreso Jadis (Pollyanna McIntosh). La responsable de entregar a Grimes en The Walking Dead: World Beyond jugará un papel en los seis episodios que conforman la temporada 1 de The Walking Dead: The One Who Lives.