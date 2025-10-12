10 mentiras sobre Ed Gein en Monstruo, la serie de Netflix

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

Monstruo: La historia de Ed Gein, la nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, se basa, como sus predecesoras, en la vida y crímenes de una figura real. No obstante, como suele ocurrir con este tipo de ficciones, la serie de Netflix se toma sus libertades creativas, mezclando hechos verídicos con detalles inventados o que, aunque forman parte del mito, nunca fueron probados.

Puesto que el infame Carnicero de Plainfield tuvo una fuerte influencia en el cine de terror posterior, siendo la inspiración de varios icónicos villanos como Norman Bates, Leatherface o Buffalo Bill, resulta difícil separar los hechos del imaginario popular. En la serie, ambos pueden confundirse, por lo que conviene señalar lo que pertenece al terreno de la ficción.

LA MUERTE DE HENRY

En Monstruo: La historia de Ed Gein, el asesino titular mata a su hermano Henry después de que este le revele sus planes de casarse y abandonar la casa materna. En la vida real, Gein fue considerado sospechoso de la muerte de su hermano solo cuando sus crímenes salieron a la luz, pero nunca se pudo confirmar.

LA DESAPARICIÓN DE EVELYN HARTLEY

Solo está confirmado que Gein asesinara a dos personas, pero fue sospechoso de la desaparición de otras tantas, algo con lo que juega la ficción de Murphy y Brennan. Evelyn Hartley fue una adolescente que desapareció en 1953, tras su arresto, Gein fue considerado sospechoso, pero nunca se probó su relación con el caso e incluso pasó una prueba con un detector de mentiras manteniendo su inocencia al respecto.

LOS ASESINATOS CON MOTOSIERRA

Aunque Leatherface, caracterizado por blandir una motosierra, está ciertamente inspirado en Gein, no está documentado que este usara nunca esta arma, sino que se sirvió de una pistola para cometer sus asesinatos. En la serie, sin embargo, se muestra al personaje de Charlie Hunnam dando caza a dos hombres al estilo de La matanza de Texas. Sobra decir que, si bien la desaparición de Victor Travis y Raymond Burgess fue real, su fatídico destino y su relación con Gein es obra de la ficción.

ADELINE NO ERA CÓMPLICE

Aunque Adeline Watkins existió realmente, la serie de Netflix la retrata como novia e incluso cómplice de Gein. No obstante, la relación que ambos mantuvieron en la realidad no está tan clara y la propia Watkins se contradijo sobre la misma, expresando en un principio que él había llegado a proponerle matrimonio y asegurando tiempo después que solo habían sido amigos.

GEIN NO TUVO NINGUNA RELACIÓN CON SU ÚLTIMA VÍCTIMA

Mientras que la ficción sugiere cierta relación amorosa entre Gein y la que sería su última víctima, Bernice Worden, este siempre negó haber tenido ninguna experiencia sexual debido a su educación religiosa.

NO HAY PRUEBAS DE NECROFILIA

Las perturbadoras actividades de Gein, que usaba restos humanos para confeccionar objetos, llevó a muchos a pensar que el asesino había practicado también la necrofilia y el canibalismo, algo que él mismo negó siempre.

GINEFILIA

No se puede saber si Gein era o se consideraba a sí mismo ginefílico, término usado para referirse a aquellos intensamente atraídos por la feminidad y que aparece en la serie de Netflix para describir al asesino.

Por su parte, los creadores de la ficción justificaron en declaraciones a Tudum el uso de esa palabra en particular para que los crímenes de Gein no se relacionaran en ningún caso con la identidad transgénero.

TRANSEXUALIDAD

Y es que, aunque Buffalo Bill, el asesino de El silencio de los corderos que se confeccionaba un traje de mujer con la piel de sus víctimas para travestirse está inspirado en Gein, que también tenía una creación similar, los creadores de la ficción no dejan que el asesino se identifique como transexual (ahí es donde surge la matización de que es "ginefílico"). "Para nosotros era muy importante hacer esa distinción, decir: 'Mirad, son dos cosas muy diferentes'", afirmó Brennan.

GEIN NO MANDÓ CARTAS A OTROS ASESINOS

En la ficción, el asesino Richard Speck escribe cartas de admiración a Gein, expresando su deseo de llegar a ser como él. En la realidad, no hay ninguna evidencia de que el Carnicero de Plainfield mantuviera correspondencia con Speck o ningún otro homicida.

GEIN NO AYUDÓ A CAPTURAR A TED BUNDY

De la misma manera que Gein no se carteó con Speck, tampoco participó en el arresto de Ted Bundy. La serie, de hecho, tampoco lo muestra como un hecho real sino como una alucinación del personaje.