¿Quién Ganaría Una Pelea Entre Superman Y Homelander De The Boys?

¿Quién Ganaría Una Pelea Entre Superman Y Homelander De The Boys? - PRIME VIDEO/DC

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Boys llegará a Amazon Prime Vídeo el próximo 13 de junio. Y con los fans deseando ver de nuevo a Homelander (Anthony Starr) otra vez en acción, surge la cuestión de si el extremadamente poderoso líder de los Siete sería capaz de vencer en combate al hombre de acero. Jack Quaid, quien interpreta a Hughie Campbell en la gamberra serie de superhéroes, así como también al hombre de acero en Mis aventuras con Superman, lo tiene claro.

Homelander es uno de los superhéroes más fuertes que existen, de hecho, esta violenta parodia del kryptoniano creada en los cómics por Garth Ennis y Darick Robertson, posee sus mismos poderes. Sin embargo, muchos se han preguntado si el psicótico líder de los Siete sería capaz de derrotar al hombre de acero en combate.

Quaid, quien además de protagonizar The Boys, también pone voz al hombre de acero en la ficción de Adult Swimm, Mis aventuras con Superman, tiene claro quién se alzaría con la victoria en este brutal e hipotético enfrentamiento. Y lo ha revelado tras ser abordado al respecto en una reciente entrevista con ScreenRant.

El actor, que puso rostro a Richard Feynmann en Oppenheimer, de Christopher Nolan, conociendo de cuántas proezas son capaces ambos superhéroes, considera que el claro vencedor sería el mismísimo Kal-El. "Tendría que serlo ¿verdad? Porque si no lo fuese todos estaríamos en apuros", apostilló.

"Pienso que mi versión de Supermán aún tiene que evolucionar mucho y descubrir aún algunos poderes que todos sabemos se encuentran en su interior, pero dale algunas temporadas y acabará con Homelander, seguro", sentenció Quaid, tras encarnar a una joven versión de Clark Kent en la serie animada de Adult Swimm. Pero no son pocos quienes creen que el también llamado, Gran Azul, no traspasaría nunca los límites que Patriota lleva cruzando en The Boys desde el principio, pasando de amado héroe a desalmado villano.

Sin embargo, lo cierto, es que, el resultado final sobre este hipotético combate dependería exclusivamente de a quien tuviese como guionista. En cualquier caso, Billy Carnicero (Karl Urban) y el resto de sus compañeros en The Boys, estarán más que dispuestos a frenarle los pies a Homelander en la esperada cuarta temporada de la serie, que también contará con la incorporación de Rob Benedict y Elliot Knight, cuyos papeles en la trama aún se desconoce, así como los debuts de Susan Heyward, Valorie Curry y Jeffrey Dean Morgan.