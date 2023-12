¿Es Sam (Gen V) En El Nuevo Black Noir De The Boys En La Temporada 4?

¿Es Sam (Gen V) En El Nuevo Black Noir De The Boys En La Temporada 4? - PRIME VIDEO

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

La última vez que los fans vieron a Black Noir (Negro Oscuro) fue siendo asesinado en la temporada 3 de The Boys a manos de su amado líder, Patriota. Esto no significa que alguien no pueda recoger su testigo y su lugar dentro de los Siete en la cuarta entrega de la serie. Y una teoría sostiene que ese alguien es uno de los grandes protagonistas de Gen-V, Sam Riordan.

El tráiler de la temporada 4 de The Boys dejó en shock al fandom cuando mostró a una inquietante figura enfundada en el traje de Negro Oscuro. Pero ¿cómo es eso posible si fue asesinado a manos de Patriota tras ocultarle que Soldier Boy era su padre biológico? ¿Quién podría ocultarse tras la máscara del caído miembro de los Siete de Vought?

Una hipótesis sostiene que Sam (Asa Germann) será quien tome su lugar como nuevo Negro Oscuro en la cuarta entrega de la serie. El adelanto no muestra en ningún momento al protagonista de Gen V ni tampoco hace referencia alguna al spin-off de The Boys, pero bien podría ser algo intencionado. Y es que, a pesar de tener orígenes completamente distintos, existen importantes similitudes entre ambos.

Precisamente, una de las características que comparten es su atormentada naturaleza. Sam pasó gran parte de su vida confinado en The Woods donde fue brutalmente torturado generándole secuelas mentales más importantes incluso que las físicas. Por su parte, Negro Oscuro sufrió una la brutal paliza que Soldier Boy le propinó, dejándole las serias lesiones en la cara que lo obligaron a llevar su máscara de forma permanente.

Y también está el hecho de que tienden a sufrir alucinaciones, viendo y hablando con personajes infantiles imaginarios como mecanismo de supervivencia ante situaciones límite. Así, mientras que Sam mantiene conversaciones con títeres, Negro Oscuro las tenía con dibujos animados.

Pero más allá de todo esto, los dos poseen una naturaleza sobrehumana y unas aterradoras habilidades tanto para el combate como para arrebatar vidas de un plumazo. Sam es extremadamente poderoso, pero también impresionable. Al igual que se dejó llevar por Cate y su idea de una insurgencia que se saldó con él y Cate, como nuevos salvadores de la Universidad Godolkin.

Estas dos últimas cualidades son sobre las que se sustenta la hipótesis, ya que, Vaught podría valerse de esto mismo para manipularlo al adoptar su rol como el nuevo Negro Oscuro de los Siete. Y, llegado el caso, convencerle de que sus atroces actos son en beneficio del bien común al igual que pasó con el original, que fue manipulado desde el principio.

Pese a que por el momento se trata tan solo de una mera hipótesis, la idea de que Sam pueda tomar el manto de Negro Oscuro dentro de los Siete es algo que seduce a los fans. Además, le daría un giro a la trama de la temporada 4 de The Boys que resultaría aún más emocionante que un clon de Patriota como en los cómics de Darrick Robertson y Garth Ennis y fue algo descartado por la propia serie.

Sin embargo, para descubrir si, finalmente será o no así, deberán esperar a que Prime Vídeo estrene los nuevos episodios de The Boys, en 2024. La trama de la cuarta temporada, además, arrancará tan solo un par de días después de lo acontecido al final de Gen-V y verá a Carnicero y Homelander viéndose las caras de nuevo tras sus emocionantes cameos en el último capítulo del spin-off.