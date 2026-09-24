"Taylor Swift Volverá En Vengadores: Doomsday", Los Fans Enloquecen Con The Life Of A Showgirl: The Encore - MARVEL/CONTACTO

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha exhaltado de nuevo al fandom tras anunciar el pasado miércoles el lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore, una edición 'deluxe' de su último álbum. Esta nueva versión llegará este viernes, el mismo día en que Vengadores: Endgame Encore aterriza en cines.

Una coincidencia que no ha pasado desapercibida entre incondicionales de la cantante y, como era de esperar, tampoco han tardado en reaccionar en redes sociales ante este curioso enfrentamiento entre Taylor Swift y Marvel, de formas realmente divertidas. Incluso ya hay quien cree que Swift "regresará en Vengadores: Doomsday".

About a year ago, you guys did a truly unfathomable thing. Something that completely blew my mind… You gave The Life of a Showgirl the biggest first week for an album in history. I took a trip to Sweden to celebrate with Max and Shellback, my two collaborators on this album.… pic.twitter.com/zFDgFLpbAd — Taylor Swift (@taylorswift13) September 23, 2026

"Taylor Swift volverá en Vengadores: Doomsday", señala con humor un internauta.

Taylor Swift will return in Avengers: Doomsday https://t.co/sFQxdBmD9c — m (@lestatsnepenthe) September 23, 2026

"Si tuviera un céntimo por cada vez que Taylor Swift estrenó música el mismo día que Vengadores: Endgame se estrenó en cines, tendría 2 centavos. Que no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces", señala divertido otro.

If I had a nickel for every time Taylor Swift released music on the same day Avengers Endgame comes out in theaters, I’d have 2 nickels. Which isn’t a lot but it’s weird that it happened twice. pic.twitter.com/akLBmsn7J2 — Aly⸆⸉ ❤️‍🔥 (@aly_saby) September 23, 2026

"Oh, Taylor Swift está a punto de acabar con Thanos otra vez", bromea un fan, recordando la curiosa coincidencia de 2019, cuando el estreno de Vengadores: Endgame coincidió con la canción 'End Game' de Taylor Swift.

Oh Taylor Swift is about to end thanos Again https://t.co/ME0DestlLT pic.twitter.com/zsHMWsnGFL — willow⸆⸉🩶🤍✨(Taylor's version) (@guiltyassiinnn) September 23, 2026

"Todavía recuerdo cuando predecíamos que estaría en Vengadores: Endgame o que tendría alguna relación con ella porque tenía una cuenta atrás que terminaba el 19 de abril (Lover), el mismo día que se iba a estrenar la película. Y como tiene una canción llamada Endgame, nos convencieron", recuerda irónicamente un tuitero.

I still remember when we were predicting she was going to be in Avengers: Endgame or have some relation to it because she had a countdown that ended on April 19th (Lover), the same day the movie was to be released. And because she has a song called Endgame, we were convinced 😂 — KindseyD85 🫶❤️‍🔥 (@KindseyD85) September 23, 2026

"El concepto de Taylor Swift y el final de los Vengadores coincidiendo DOS VECES... Oh, Taylor x UCM ocurrirá pronto, CONFÍA", suelta con humor otro.

the concept of taylor swift and avengers endgame coinciding TWICE... oh taylor x mcu will happen soon TRUST. pic.twitter.com/STrXZUwE0c — %%!! (@saviorsoulctrl) September 23, 2026

"Internet intentando convertir el 25 de septiembre en un evento doble es desternillante cuando miras las tarjetas de título Marvel: Vengadores: Endgame ENCORE y Taylor Swift: La vida de una showgirl: THE ENCORE.

Dos franquicias multimillonarias usando exactamente la misma palabra el mismo viernes para revendernos contenido que ya habíamos comprado", indica un fan.

"Swifties analizando 4 nuevas pistas extra en el aparcamiento mientras los frikis de Marvel están en IMAX analizando 4 escenas post-créditos. Ni siquiera están compitiendo. Simplemente perfeccionaron el doble dip", añade.

The internet trying to turn September 25 into a double-feature event is hilarious when you look at the title cards



Marvel: Avengers: Endgame ENCORE

Taylor Swift: The Life of a Showgirl: THE ENCORE



Two multi-billion dollar franchises using the exact same word on the exact same… — Obaino (@iamdpassword) September 23, 2026

"Lo más gracioso es que ambas bases de fans jurarán que no es un reestreno", sino una "experiencia". "25 de septiembre: El Gran Doble Dinero. Mismo contenido, nuevo embalaje, carteras que sufren el daño", bromea un usuario.

😂 The funniest part is that both fanbases will swear it’s not a re release it’s an “experience.”

September 25: The Great DoubleDip

Same content, new packaging, wallets taking the damage. 💀 — uche (@ucheri4d) September 23, 2026

Algunos incluso hasta elucubran teorías sobre la coincidencia entre el lanzamiento de Swift y Marvel.

"Taylor Swift lanza The Life of a Showgirl: The Encore el mismo día que Vengadores: Endgame: Encore. Vengadores: Endgame: Encore tiene más de 5 minutos de metraje adicional. Esto es claramente una pista de que el metraje adicional en Endgame son las escenas de Taylor como Dazzler", suelta un incondicional.

Taylor Swift is releasing The Life of a Showgirl: The Encore on the same day as Avengers Endgame: Encore. Avengers Endgame: Encore has over 5 minutes of additional footage. This is clearly a hint that the additional footage in Endgame is Taylor’s scenes as Dazzler. pic.twitter.com/O2wMGCTAO2 — Matt Desmond (@DisneyScoopGuy) September 24, 2026

"Taylor está loca, la amo. Llamar al deluxe Encore y lanzarlo el mismo día que sale Vengadores: Endgame Encore es demasiado. Por favor, lloré como swiftie y marvelista. Esto lo es todo para mí !!!!!", suelta emocionado un seguidor de Marvel y la cantante.