"Taylor Swift Volverá En Vengadores: Doomsday", Los Fans Enloquecen Con The Life Of A Showgirl: The Encore - MARVEL/CONTACTO
MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -
Taylor Swift ha exhaltado de nuevo al fandom tras anunciar el pasado miércoles el lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore, una edición 'deluxe' de su último álbum. Esta nueva versión llegará este viernes, el mismo día en que Vengadores: Endgame Encore aterriza en cines.
Una coincidencia que no ha pasado desapercibida entre incondicionales de la cantante y, como era de esperar, tampoco han tardado en reaccionar en redes sociales ante este curioso enfrentamiento entre Taylor Swift y Marvel, de formas realmente divertidas. Incluso ya hay quien cree que Swift "regresará en Vengadores: Doomsday".
"Taylor Swift volverá en Vengadores: Doomsday", señala con humor un internauta.
"Si tuviera un céntimo por cada vez que Taylor Swift estrenó música el mismo día que Vengadores: Endgame se estrenó en cines, tendría 2 centavos. Que no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces", señala divertido otro.
"Oh, Taylor Swift está a punto de acabar con Thanos otra vez", bromea un fan, recordando la curiosa coincidencia de 2019, cuando el estreno de Vengadores: Endgame coincidió con la canción 'End Game' de Taylor Swift.
"Todavía recuerdo cuando predecíamos que estaría en Vengadores: Endgame o que tendría alguna relación con ella porque tenía una cuenta atrás que terminaba el 19 de abril (Lover), el mismo día que se iba a estrenar la película. Y como tiene una canción llamada Endgame, nos convencieron", recuerda irónicamente un tuitero.
"El concepto de Taylor Swift y el final de los Vengadores coincidiendo DOS VECES... Oh, Taylor x UCM ocurrirá pronto, CONFÍA", suelta con humor otro.
"Internet intentando convertir el 25 de septiembre en un evento doble es desternillante cuando miras las tarjetas de título Marvel: Vengadores: Endgame ENCORE y Taylor Swift: La vida de una showgirl: THE ENCORE.
Dos franquicias multimillonarias usando exactamente la misma palabra el mismo viernes para revendernos contenido que ya habíamos comprado", indica un fan.
"Swifties analizando 4 nuevas pistas extra en el aparcamiento mientras los frikis de Marvel están en IMAX analizando 4 escenas post-créditos. Ni siquiera están compitiendo. Simplemente perfeccionaron el doble dip", añade.
"Lo más gracioso es que ambas bases de fans jurarán que no es un reestreno", sino una "experiencia". "25 de septiembre: El Gran Doble Dinero. Mismo contenido, nuevo embalaje, carteras que sufren el daño", bromea un usuario.
Algunos incluso hasta elucubran teorías sobre la coincidencia entre el lanzamiento de Swift y Marvel.
"Taylor Swift lanza The Life of a Showgirl: The Encore el mismo día que Vengadores: Endgame: Encore. Vengadores: Endgame: Encore tiene más de 5 minutos de metraje adicional. Esto es claramente una pista de que el metraje adicional en Endgame son las escenas de Taylor como Dazzler", suelta un incondicional.
"Taylor está loca, la amo. Llamar al deluxe Encore y lanzarlo el mismo día que sale Vengadores: Endgame Encore es demasiado. Por favor, lloré como swiftie y marvelista. Esto lo es todo para mí !!!!!", suelta emocionado un seguidor de Marvel y la cantante.