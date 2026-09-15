VÍDEO: Así fue el cameo sorpresa de Taylor Swift en los Emmy 2026 - TELEVISION ACADEMY/YOUTUBE

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Mariska Hargitay ha sido la encargada de capitanear como presentadora la 78.ª edición de los premios Emmy, en la que La maldición de Widow's Bay ha hecho historia alzándose con 14 estatuillas. La noche también ha estado llena de hilarantes momentos, como el sketch en el que Taylor Swift se ha unido, por un momento, al equipo de Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

En el vídeo, la cuadrilla de investigadores liderada por Olivia Benson (Hargitay) intenta "pensar cómo los swifities" para responder a la gran pregunta de noche: "¿Estará Taylor Swift en los Emmy?".

La cuestión les lleva por improbables derroteros mentales que, no obstante, no distan tanto de las disparatadas teorías que los fans de la artista suelen elaborar sobre sus próximos movimientos... y con las que, más de una vez, han terminado acertando. No en vano, Swift se define a sí misma en una de sus canciones como "mastermind" (genio) por su nivel de planificación casi obsesivo.

En medio de la investigación, la propia Swift interviene como un miembro más del equipo, aventurando que, quizás, lo que estén buscando esté "a la vista de todos".

Durante el sketch, también hacen alusión a las cinco nominaciones que recibió en los Creative Arts Emmy su serie documental, The Eras Tour: The Final Show. Pero acaban concluyendo que, dado que la gala de entrega de esos premios tuvo lugar la semana pasada, no tendría motivos para aparecer en esta. "A lo mejor hace uno de esos sketches pregrabados tan chulos", aventura la propia Swift.

Finalmente, tal y como planteaba Hargitay como teoría, la artista estuvo, en lugar de en el Peacock Theater, en un partido de fútbol americano viendo jugar a su marido, Travis Kelce. Además, no estaba sola: la cámara del partido la captó entre el público acompañada por Tom Cruise.