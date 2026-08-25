Taylor Swift repasa sus 20 años de carrera y habla de la retirada "antes de que se volviera insostenible" - CONTACTO

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha repasado su carrera, hablando de sus primeros trabajos, su proceso creativo y cómo lidia con la percepción del público, en el evento The Icon Sessions with Taylor Swift: A 20-Year Retrospective. La artista conversó con Harvey Mason Jr., el CEO de la Academia de la Grabación (cuya división de compositores organizaba el evento) en el Grammy Museum de Los Ángeles, ofreciendo una mirada única a su trayectoria profesional.

Una de las primeras preguntas que Mason Jr. lanzó a la cantante fue cómo había aprendido a confiar en su instinto a la hora de compartir su música. "Hago música porque toco para los fans", expresó Swift. "Comparto esto con la gente a la que le importa y que recurre a la música como una forma de afrontar la vida, como hice yo. Creo que, si consigues superar todas esas etapas, te das cuenta de que sacar la música que has hecho y que tanto te gusta no es el camino hacia el reconocimiento universal. Si sigues haciéndolo, entonces es porque te gusta por las razones correctas", añadió.

Hablando de la percepción del público y tener que pensar cómo van a ser interpretadas las letras de sus temas, la artista expuso que no era algo que le bloquease creativamente, sino que la motivaba. "A veces, cuando la gente se burla de mí, me divierte mucho devolverles la burla. A veces me gusta usar palabras que tienen que buscar en el diccionario para poder criticarme", reveló.

EL "MECANISMO DE DEFENSA" DE SWIFT

La cantante compartió además uno de sus "mecanismos de defensa", que consiste en recordar sus propias elecciones. "Tú lo has elegido. Lo has elegido cada día. Podrías haberte retirado en cualquier momento antes de que se convirtiera en algo inmanejable", se dice Swift a sí misma, teniendo muy presente que decidió no dejarlo porque le encantaba lo que hacía.

En otro punto de la conversación, la artista describió la etapa de su vida ligada al álbum Reputation, lanzado en 2017, como un momento en el que, "por primera vez, aunque no por última, la gente se había esforzado de verdad por malinterpretarme, en general, y por malinterpretar lo que intentaba decir e interpretarlo erróneamente a propósito". No obstante, al volver la vista atrás, se siente "muy orgullosa" del álbum y de cómo afrontó la situación.

QUÉ SIGNIFICA SER UNA "COMPOSITORA CONFESIONAL"

En un momento dado del evento, Swift abordó también lo que significaba para ella identificarse como una "compositora confesional". "Creo que es importante precisar que no todas las revelaciones impactantes que haces sobre ti misma son profundas. El mero hecho de decir algo dramático, impactante y descabellado no significa que vaya a ayudar a la gente, a calar en ella o a convertirse en una historia importante que se quede grabada en sus mentes, corazones y almas", indicó.

"Tenemos que actuar con un propósito. No puedes limitarte a soltar alguna locura y decir: 'Soy una compositora confesional'", expresó la cantante. "Exactamente por la misma razón por la que los detalles no deben ser meramente decorativos. Es decir, no seamos descuidados con estas cosas, hagamos que valgan la pena", reivindicó.

Al final del evento, Swift dio un consejo a todos los jóvenes compositores, animándolos a presentarse a trabajar "incluso cuando el hada de las ideas no aparezca". "Espero que no seáis de esos que rechazan todas las ideas de los demás, pero que no aportan ninguna propia. Espero que recordéis el 'sí, y' de las sesiones de improvisación, que es lo que son vuestras sesiones de grabación y también la vida misma. Y espero que recordéis que, en la industria musical, por muy alocada y cambiante que sea, el entusiasmo puede protegeros de cualquier cosa. Yo lo sé bien", expuso.