Taylor Swift lanza su nueva canción para Toy Story 5 y lo celebra con un vídeo de cuando era niña: "Soy fan desde los 5 años" - DISNEY / DISNEY+

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

Taylor Swift ha lanzado I Knew It, I Knew You, la nueva canción original que ha compuesto e interpretado para Toy Story 5, que llega a los cines el 17 de junio. Inspirado en Jessie, la icónica vaquera de la saga de Disney y Pixar, el tema supone un regreso de la artista a sus raíces country, algo que la cantante ha celebrado compartiendo en redes sociales un vídeo en el que aparece de niña vestida de vaquera. "Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa", escribe Swift en una publicación de Instagram en la que comparte las imágenes de su infancia mientras de fondo suena I Knew It, I Knew You. "Crear algo para Jessie fue un nuevo reto, pero también me resultó de lo más natural. Y ser fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá", añade la artista con un guiño a la célebre frase de Buzz Lightyear.

En el mismo mensaje, Swift agradece la confianza del director y guionista Andrew Stanton "por haberme imaginado para esto hace tantos años cuando escribiste el guion de esta nueva película", así como de Randy Newman, compositor de la música de la saga desde su primera entrega. "Gracias al incomparable Randy Newman por el precioso tapiz sonoro de canciones y partituras que has tejido minuciosamente a lo largo de los años. Creaste el mundo musical de Toy Story y nosotros tenemos la suerte de poder vivir en él", apunta la artista.

"Cuando digo 'nosotros' me refiero a mi amigo Jack Antonoff y a mí", añade la intérprete sobre uno de sus colaboradores habituales. "Escribimos esto con muchísima admiración hacia estos personajes que nos hicieron reír y nos ayudaron a aprender lecciones y a pensar más allá de lo convencional durante toda nuestra infancia", concluye la cantante, que para I Knew It, I Knew You se ha inspirado en el recorrido de Jessie, personaje que se incorporó a la saga en Toy Story 2, donde su historia de abandono marcó uno de los momentos más recordados de la franquicia. .

Swift ya anticipó el valor sentimental de su colaboración con la franquicia cuando anunció la canción. "Siempre he soñado con escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story", afirmó en redes sociales. "Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?", continuó.

El anuncio de la participación de Swift en Toy Story 5 llegó tras una serie de pistas que alimentó las teorías de sus seguidores. A principios de mayo apareció una misteriosa cuenta atrás en la web oficial de la cantante, acompañada por un fondo de nubes sobre papel azul muy similar al papel pintado del dormitorio de Andy en las primeras películas de la saga. El contador desapareció poco después, pero las especulaciones crecieron con nuevas vallas publicitarias con las siglas TS, leídas por los fans como un doble guiño a Taylor Swift y Toy Story.

Además de su lanzamiento en digital, I Knew It, I Knew You también está disponible a través de la tienda oficial de Taylor Swift en formato CD con la versión del tema que suena en la película, una versión acústica y otra a piano. El single formará parte de la banda sonora de Toy Story 5, que volverá a contar con música original de Randy Newman, nominado al Oscar en 22 ocasiones y ganador de dos estatuillas a mejor canción original, una por Mostruos, S.A. y otra por Toy Story 3.

TOY STORY 5 LLEGA A LOS CINES EL 17 DE JUNIO

Toy Story 5 está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo) y codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto). La quinta entrega llega tras el enorme respaldo comercial de la franquicia, cuyas cuatro películas han recaudado en conjunto más de 3.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad , una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", adelanta la sinopsis del filme, cuya versión doblada tanto para España como para Latinoamérica contará con Penélope Cruz como Flamenco, Bad Bunny como Pizza con Gafas de Sol y Bizarrap a Gnomo de Jardín.