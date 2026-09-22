Filtradas las escenas inéditas de Vengadores: Endgame Encore con el primer encuentro del Doctor Doom y... (SPOILER) - MARVEL

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Faltan tan solo unos días para que Vengadores: Endgame Encore aterrice en los cines. Las informaciones más recientes aseguran que el metraje adicional del filme que conectará con Doomsday, que verá la luz el 18 de diciembre, incluye el primer encuentro del Doctor Doom (Robert Downey Jr.) con uno de los héroes más poderosos del universo Marvel.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según el realizador Robert Meyer Burnett, Endgame: Encore incluirá al menos "unas pocas" escenas nuevas, entre ellas una que mostraría el primer encuentro en pantalla entre Doctor Doom y Hulk. Se trata en concreto de la escena poscréditos, donde el soberano de Latveria aparecerá para reclutar al coloso esmeralda.

Aunque por ahora Marvel no se ha pronunciado al respecto, una de las hipótesis más plausibles es que Hulk se encuentre con Doom durante uno de sus viajes en el tiempo. Así, antes o después de su conversación con la Anciana en Endgame, Bruce Banner podría terminar en una línea temporal alternativa en la que se encontraría con el archienemigo de Los 4 Fantásticos.

Ok so now I’m hearing that he’s getting recruited, so I think maybe he’ll fight and then join DOOM https://t.co/an85RJ6att — JV The Artist | DOOMSDAY HYPE 🇪🇨 (@JVtheartist98) September 21, 2026

LA ESCENA PODRÍA EXPLICAR QUÉ FUE DE HULK TRAS SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

Otra posibilidad es que la película incluya un adelanto de Doomsday y revele qué ha sido de Hulk, cuya última aparición tuvo lugar cuando fue hospitalizado tras desatar su faceta más salvaje en Spider-Man: Brand New Day.

Esta escena podría explicar por qué el personaje apenas tendrá presencia en Vengadores 5. En todo caso, los fans no deberán esperar mucho para averiguarlo.

Además, según apuntaba recientemente Daniel Richtman, el rodaje de las nuevas escenas de Avengers: Doomsday, que finalizó hace poco, habría contado con la participación de la Bruja Escarlata y de otros personajes, como Sue Storm (Vanessa Kirby). Hasta el momento, se desconoce qué mostrarán exactamente estas escenas.

IT'S HAPPENING!!



According to Daniel RPK, Marvel is still filming Doomsday and adding many new cameos.



• Wanda Maximoff is reportedly returning, with Elizabeth Olsen's stand in called to set. Wanda is expected to have an even bigger role in Secret Wars.



• Mark Ruffalo has… pic.twitter.com/x2i9266b5N — Marvel Insights (@Marvel_Insights) August 28, 2026

Sin embargo, tanto Richtman como otros insiders han compartido publicaciones que parecían dar pistas sobre lo que le espera a Wanda, cuyo regreso en Doomsday podría estar marcado por nuevos conflictos y dificultades.